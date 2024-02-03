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Две легенды клуба могут покинуть дортмундскую «Боруссию»

вчера, 10:30

Защитник Матс Хуммельс и полузащитник Марко Ройс могут покинуть «Боруссию» из Дортмунда в конце сезона. У обоих игроков контракт заканчивается летом 2024 года.

Хуммельс сам примет решение о своём будущем (завершать карьеру игрока или нет). «Боруссия» готова продлить его контракт на год. Что касается Ройса, то в руководстве дортмундцев считают, что ему не хватает скорости и он тормозит развитие молодых игроков, которые бы могли играть на его позиции. Сам футболист хотел бы отыграть ещё год, но руководство «чёрно-жёлтых» не хочет продлевать с ним контракт и намерено предложить должность в клубе.

Хуммельс провёл за дортмундскую «Боруссию» 491 матч, забил 36 мячей, отдал 21 ассист и получил 72 карточки (69 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне на счету 35-летнего центрального защитника 23 игры во всех турнирах, 2 гола и 7 карточек (6 жёлтых и 1 красная). Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 6 миллионов евро.

На счету Ройса 411 матчей за «чёрно-жёлтых», в которых он забил 167 мячей и отдал 124 голевых передачи. В текущем сезоне 34-летний атакующий полузащитник провёл 24 игры во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает немца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ройс может перейти в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 15:17
В конце сезона будет ясно могут и продлить на год, а так интерес к ним будет как со стороны Востока, так и в самой Германии
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 15:17
Им уже на пенсию пора.
Expert soccer
Expert soccer ответ liverpool-today (раскрыть)
вчера в 14:41
Именно! Италия таких всегда ждет и уважает!
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 13:48
Италия всегда ждёт славных ветеранов с распростертыми объятиями. Там они могут до 40 ещё попылить
galem72
galem72
вчера в 12:29
Если у Ройса очевидный забивной и ассистный спад и ему пора задуматься о лиге попроще, то Хуммельсу свободно можно продолжать выступать на топ-уровне, как минимум остаться в той же БВБ на пару сезонов.
y9mhcckuws68
y9mhcckuws68
вчера в 11:18
Пора уже им к арабам двигать
therapy
therapy
вчера в 10:49
Ройс ещё годик может и в другом клубе Бундеслиги и действительно как вариант Мёнхенгладбах
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:34
Думаю продлят обоих. Пока достойных замен для них нету
drug01
drug01
вчера в 10:33
Зачем уходить самим если только предложат!
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