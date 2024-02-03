Две легенды клуба могут покинуть дортмундскую «Боруссию»

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вчера, 10:30

Защитник и полузащитник могут покинуть «Боруссию» из Дортмунда в конце сезона. У обоих игроков контракт заканчивается летом 2024 года.

Хуммельс сам примет решение о своём будущем (завершать карьеру игрока или нет). «Боруссия» готова продлить его контракт на год. Что касается Ройса, то в руководстве дортмундцев считают, что ему не хватает скорости и он тормозит развитие молодых игроков, которые бы могли играть на его позиции. Сам футболист хотел бы отыграть ещё год, но руководство «чёрно-жёлтых» не хочет продлевать с ним контракт и намерено предложить должность в клубе.

Хуммельс провёл за дортмундскую «Боруссию» 491 матч, забил 36 мячей, отдал 21 ассист и получил 72 карточки (69 жёлтых и 3 красных). В текущем сезоне на счету 35-летнего центрального защитника 23 игры во всех турнирах, 2 гола и 7 карточек (6 жёлтых и 1 красная). Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Германии в 6 миллионов евро.

На счету Ройса 411 матчей за «чёрно-жёлтых», в которых он забил 167 мячей и отдал 124 голевых передачи. В текущем сезоне 34-летний атакующий полузащитник провёл 24 игры во всех турнирах, отметился 6 голами и 3 ассистами. Портал Transfermarkt оценивает немца в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ройс может перейти в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.