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«Интером» обыграл «Рому» в результативном матче

вчера, 22:01
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)2 : 4Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Интер» одолел «Рому» на выезде в 24-м туре Серии А. Матч закончился со счётом 2:3.

Голами в составе «Ромы» отличились Джанлука Манчини (28’) и Стефан Эль-Шарави (44’). За «нерадзурри» забили Франческо Ачерби (17’), Маркус Тюрам (49’) и Алессандро Бастони (90+3'). На счету Анхелиньо автогол (56’).

«Интер» продолжает держаться на первом месте, «Рома» теперь занимает пятое.

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Все комментарии
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bx5brgtvf8vc ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 00:04
Де Росси не доросси...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:32
сыроват еще Де Росси супротив Индзаги
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:26
Интер показывает чемпионский футбол в Серии А сминая всех конкурентов! Команда у Индзаги сыгранная и глубина скамейки хорошая (для СерииА), вот и прут к чемпионству! Главное, что бы по весне не случился спад, и тогда нерадзурри точно станут чемпионами Италии!
Рома при Де Росси смотрится живенько, играют в более атакующий футбол, но в отличие от того же Интера, глубина состава не такая качественная. Думаю если Де Росси останется у руля Ромы на следующий сезон, то летом клуб ждет большая перестройка.
Regista_888
Regista_888
вчера в 22:12
Хороший матч.
Даже мёртвый Шаарави у Де Росси смотрится лучше чем у португала. Я уж молчу про Пелегрини, который снова показывает, что очень умный игрок.
Только какого ... Карсдорп играет? Это же вообще дно. И упрёк опять португалу, который сначала выкинул его из состава, а потом зачем-то вернул.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:03
Ух здорово! Интер идет к чемпионству!)
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