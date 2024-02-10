«Интером» обыграл «Рому» в результативном матче

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вчера, 22:01

«Интер» одолел «Рому» на выезде в 24-м туре Серии А. Матч закончился со счётом 2:3.

Голами в составе «Ромы» отличились (28’) и (44’). За «нерадзурри» забили (17’), (49’) и Алессандро Бастони (90+3'). На счету автогол (56’).

«Интер» продолжает держаться на первом месте, «Рома» теперь занимает пятое.