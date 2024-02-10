«Интером» обыграл «Рому» в результативном матче

«Интер» одолел «Рому» на выезде в 24-м туре Серии А. Матч закончился со счётом 2:3.
Голами в составе «Ромы» отличились Джанлука Манчини (28’) и Стефан Эль-Шарави (44’). За «нерадзурри» забили Франческо Ачерби (17’), Маркус Тюрам (49’) и Алессандро Бастони (90+3'). На счету Анхелиньо автогол (56’).
«Интер» продолжает держаться на первом месте, «Рома» теперь занимает пятое.
Даже мёртвый Шаарави у Де Росси смотрится лучше чем у португала. Я уж молчу про Пелегрини, который снова показывает, что очень умный игрок.
Только какого ... Карсдорп играет? Это же вообще дно. И упрёк опять португалу, который сначала выкинул его из состава, а потом зачем-то вернул.
Даже мёртвый Шаарави у Де Росси смотрится лучше чем у португала. Я уж молчу про Пелегрини, который снова показывает, что очень умный игрок.
Только какого ... Карсдорп играет? Это же вообще дно. И упрёк опять португалу, который сначала выкинул его из состава, а потом зачем-то вернул.
Рома при Де Росси смотрится живенько, играют в более атакующий футбол, но в отличие от того же Интера, глубина состава не такая качественная. Думаю если Де Росси останется у руля Ромы на следующий сезон, то летом клуб ждет большая перестройка.
Рома при Де Росси смотрится живенько, играют в более атакующий футбол, но в отличие от того же Интера, глубина состава не такая качественная. Думаю если Де Росси останется у руля Ромы на следующий сезон, то летом клуб ждет большая перестройка.