Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

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вчера, 17:32

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 71-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 85-й минуте Холанд оформил дубль.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (52 очка), «Эвертон» занимает 18-е место (19 очков).