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Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

вчера, 17:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)ЭвертонМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 71-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 85-й минуте Холанд оформил дубль.

«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (52 очка), «Эвертон» занимает 18-е место (19 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Сити»
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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:20
Почему?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:48
Посмотрим что покажет Х. в следующих играх, дифирамбы могут быть и преждевременными.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:16
С Эвертоном почему-то всегда Сити играет нервно
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 18:00
Первое место МС уже не отдаст..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:53
с ирисок очки сняли, а сити отделался легким испугом?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:45
У Холланда налаживается голевой прицел и это радет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:44, ред.
Она как бы и не голевая..., а в прорыв, тем более опекуна пришлось "викингу" обыгрывать, но в целом, да: второй гол по заслугам - на пополам (Брюйне, Холланд)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:43
В Реале Холанд будет забивать еще больше.
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:42
Согласен. Создалось впечатление будто МС хотел в эконом режиме обыграть ирисок. Единственный, кто обострял и хоть что-то создавал, это был Доку, а остальные были какими-то сонными. Но потом вышел КДБ и стали чуть острее играть, ну и конечно же очередную голевую отдал на викинга
4xwy37g2cnht
4xwy37g2cnht
вчера в 17:38
Разгрыз верзила ириски и не поперхнулся. а сейчас походу попёр свои любимые кебабы молотить
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:34, ред.
Низкая по качеству игра МС..., особенно в 1-м тайме. Складывалось впечатление, что смотришь на Барселону, спящую в центре поля.
Да и во 2-м тайме "горожане" играли невыразительно.
Слева в нападении - проблемы те же. В составе у МС 2 левых вингера: один обводить может, но не может сделать пас (Доку), а второй - наоборот: дриблинга ноль, но пас есть (Женя Грильяж). Поэтому вакансия там до сих пор открыта - Мбаппе велком! )

В целом же , очень блекло МС выступил. Если бы не Холланд...
В общем чистые 3 очка за счёт норвежца.
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:34
Поздравляю Сити с победой, которая выводит их на первое место в таблице. Ну и Холанна с дублем. Первые голы после травмы. Перед ЛЧ для морального состояния очень важно было забить, что он и сделал. Ждем матча Ливерпуля.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:32
Непростая игра получилась для МС, но наконец после травмы проснулся Холланд и сразу же дубль!)) А вообще удивительно всего 3 удара в створ и 2 гола, когда еще такое было у сити?)) МС с победой!!!))
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