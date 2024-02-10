Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Эвертоном»

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (2:0) в матче 24-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 71-й минуте забил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 85-й минуте Холанд оформил дубль.
«Манчестер Сити» идёт на 1-м месте (52 очка), «Эвертон» занимает 18-е место (19 очков).
Да и во 2-м тайме "горожане" играли невыразительно.
Слева в нападении - проблемы те же. В составе у МС 2 левых вингера: один обводить может, но не может сделать пас (Доку), а второй - наоборот: дриблинга ноль, но пас есть (Женя Грильяж). Поэтому вакансия там до сих пор открыта - Мбаппе велком! )
В целом же , очень блекло МС выступил. Если бы не Холланд...
В общем чистые 3 очка за счёт норвежца.
Да и во 2-м тайме "горожане" играли невыразительно.
Слева в нападении - проблемы те же. В составе у МС 2 левых вингера: один обводить может, но не может сделать пас (Доку), а второй - наоборот: дриблинга ноль, но пас есть (Женя Грильяж). Поэтому вакансия там до сих пор открыта - Мбаппе велком! )
В целом же , очень блекло МС выступил. Если бы не Холланд...
В общем чистые 3 очка за счёт норвежца.