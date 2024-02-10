«Ливерпуль» обыграл «Бернли»

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вчера, 19:58

«Ливерпуль» победил «Бернли» в 24-м туре АПЛ со счётом 3:1.

Голами в составе «Ливерпуля» отличились (31'), (52') и (79'). За «Бернли» забил (45').

По итогу матча, «Ливерпуль» вновь поднялся на 1-е место. «Бернли» располагается на 19-м месте.