«Ливерпуль» обыграл «Бернли»

«Ливерпуль» победил «Бернли» в 24-м туре АПЛ со счётом 3:1.
Голами в составе «Ливерпуля» отличились Диогу Жота (31'), Луис Диас (52') и Дарвин Нуньес (79'). За «Бернли» забил Дара О’Ши (45').
По итогу матча, «Ливерпуль» вновь поднялся на 1-е место. «Бернли» располагается на 19-м месте.
ждем возвращения Собослаи, Салаха
с важной победой Ливерпуль, так держать!
ждем возвращения Собослаи, Салаха
с важной победой Ливерпуль, так держать!
Тут до поэзии всем тимам АПЛ далеко. Общий уровень смотрибельности просел. Погляди сегодняшний обзор матча МС-Эвертон, так там не то, что примитивщина - вабче болото было. Про остальных, из числа лидеров, так и вовсе говорить нет смысла.
Что до матча, ну да не фонтан игра была..., разрывы в линиях и дисбаланс..., всё это присутствует, однако частота моментов для взятия у Ливера хорошая, отсюда и количество голов. Вся тройка нападения отличилась, что даже при такой невыразительной игре, нехило так роляет.
И потом, что тебе в давлении не по нраву ? Маленький Жота в окружении великанов, забивает головой; Диас таранит всю защиту и с мясом заносит мяч в ворота; Нуньес так и вовсе красавец положил - сложнейший удар головой в прыжке и с отклонением от опекуна.
P.S. Давай хоть немного радоваться тому, что видим.
Тут до поэзии всем тимам АПЛ далеко. Общий уровень смотрибельности просел. Погляди сегодняшний обзор матча МС-Эвертон, так там не то, что примитивщина - вабче болото было. Про остальных, из числа лидеров, так и вовсе говорить нет смысла.
Что до матча, ну да не фонтан игра была..., разрывы в линиях и дисбаланс..., всё это присутствует, однако частота моментов для взятия у Ливера хорошая, отсюда и количество голов. Вся тройка нападения отличилась, что даже при такой невыразительной игре, нехило так роляет.
И потом, что тебе в давлении не по нраву ? Маленький Жота в окружении великанов, забивает головой; Диас таранит всю защиту и с мясом заносит мяч в ворота; Нуньес так и вовсе красавец положил - сложнейший удар головой в прыжке и с отклонением от опекуна.
P.S. Давай хоть немного радоваться тому, что видим.