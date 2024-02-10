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«Ливерпуль» обыграл «Бернли»

вчера, 19:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Ливерпуль» победил «Бернли» в 24-м туре АПЛ со счётом 3:1.

Голами в составе «Ливерпуля» отличились Диогу Жота (31'), Луис Диас (52') и Дарвин Нуньес (79'). За «Бернли» забил Дара О’Ши (45').

По итогу матча, «Ливерпуль» вновь поднялся на 1-е место. «Бернли» располагается на 19-м месте.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:52
Однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51, ред.
)) Тут и гадать не надо. Тухель - моя слабость.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:49
Я тоже!!! Я даже знаю, за кого ты топишь!!!!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:46
Баварию.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:39
Ты что смотришь- Баварию или Реал?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38, ред.
Этому убитому аутсайдеру везло не меньше, чем Ливеру.
Один Нуньес мог ещё 2 банки спокойно класть.
А по Арсеналу я так и вообще ничего оригинального не вижу, - одна физуха и такие же вымученные победы, что и у остальных лидеров. Атакующий футбол Артеты?
Какой он атакующий, если удельный вес голов нападения там - с гулькин нос ?
Ливерпуль Клоппа, при всех своих минусах, это сейчас единственный атакующий футбол АПЛ - там забивают нападающие, как и положено.

Вышел у МС Холланд..., мож и у МС щас попрёт, хотя не факт.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:30
Макс, о чем ты говоришь- о победе над убитым аутсайдером? Ливеру, в отдельных моментах- просто повезло. Что касается смотрибельности АПЛ, в целом, я не согласен. Мне нравится Арсенал. Комбинационный, симпатичный футбол, острый, атакующий. Возможно, в чем-то, несколько предсказуемый. Но, футбол радует глаз. Футбол Клоппа, для меня- не открытие Америки, он всегда так играл. Поэтому я и говорю- не растет Юрген, не прогрессирует, остановился в росте. Видимо поэтому- решил и паузу взять, осмотреться, подумать, отдохнуть...
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:30
Даже без Салаха атака хороша, так что если уйдёт египтянин, забивать есть кому.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:21, ред.
Виктор.
Тут до поэзии всем тимам АПЛ далеко. Общий уровень смотрибельности просел. Погляди сегодняшний обзор матча МС-Эвертон, так там не то, что примитивщина - вабче болото было. Про остальных, из числа лидеров, так и вовсе говорить нет смысла.

Что до матча, ну да не фонтан игра была..., разрывы в линиях и дисбаланс..., всё это присутствует, однако частота моментов для взятия у Ливера хорошая, отсюда и количество голов. Вся тройка нападения отличилась, что даже при такой невыразительной игре, нехило так роляет.

И потом, что тебе в давлении не по нраву ? Маленький Жота в окружении великанов, забивает головой; Диас таранит всю защиту и с мясом заносит мяч в ворота; Нуньес так и вовсе красавец положил - сложнейший удар головой в прыжке и с отклонением от опекуна.

P.S. Давай хоть немного радоваться тому, что видим.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:14
очередной валидольный матч в исполнении красных...молодежь Бернли молодцы играли весело, зрело могли и огорчить фаворита!
ждем возвращения Собослаи, Салаха
с важной победой Ливерпуль, так держать!
Capral
Capral
вчера в 20:05
Какой же все-таки футбол Клоппа примитивный. Давит своим прессингом- всех и каждого, аж до тошноты. Присутствие Салаха, хоть както делает футбол Ливера интересней, свежее, но отсутствие- полностью лишает команду поэзии. Обидно за гостевую команду- как минимум, три голевых момента у ворот Ливера и ни один не зашел в ворота... Типичный аутсайдер, мог, вполне огорчить Клоппа. Увы, не хватило- ни класса, ни везения...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:59
Ожидаемо. Бернли дорога в шип
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