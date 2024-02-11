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Стало известно, кого из нападающих в «Барселоне» считают неприкосновенным

вчера, 15:04

Руководство «Барселоны» считает нападающего сборной Испании Феррана Торреса неприкосновенным. Сообщается, что это единственный игрок атаки каталонцев, который может быть уверенным в том, что летом он не покинет команду. В «Барселоне» довольны игрой Торреса и считают его ключевым футболистом.

Вингер перешёл в «блауграну» из «Манчестер Сити» зимой 2022 года. Его контракт истекает летом 2027 года. В текущем сезоне Торрес провёл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей, отдал 4 голевых передачи и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего испанца в 35 миллионов евро.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:34
Сейчас говорить можно всё, время покажет...
57h3m4uwu9qb
57h3m4uwu9qb
вчера в 15:49
До Левандовски ему очень далеко.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:16
Это потому что за него еще не выплатили деньги?))))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:09
За деньги продадут кого угодно.
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