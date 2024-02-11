«Бавария» пытается сохранить Дэвиса

1707636115

вчера, 10:21

Защитник «Баварии» и сборной Канады является основной целью «Реала» для усиления левого фланга обороны. Однако мюнхенский клуб продолжает предпринимать попытки для сохранения игрока.

Представители «Баварии» встречались с агентом Дэвиса и сообщили о намерении поднять футболисту зарплату до 15 миллионов евро за сезон. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкого клуба и превысит предложение «Реала». Однако Дэвис склоняется к переезду в Испанию.

Канадец ганского происхождения выступает за «Баварию» с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 70 миллионов евро.