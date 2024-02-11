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«Бавария» пытается сохранить Дэвиса

вчера, 10:21

Защитник «Баварии» и сборной Канады Альфонсо Дэвис является основной целью «Реала» для усиления левого фланга обороны. Однако мюнхенский клуб продолжает предпринимать попытки для сохранения игрока.

Представители «Баварии» встречались с агентом Дэвиса и сообщили о намерении поднять футболисту зарплату до 15 миллионов евро за сезон. Это сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкого клуба и превысит предложение «Реала». Однако Дэвис склоняется к переезду в Испанию.

Канадец ганского происхождения выступает за «Баварию» с зимы 2019 года. Его контракт истекает летом 2025 года. В текущем сезоне Дэвис сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил мяч, отдал 3 голевых передачи и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает левого защитника в 70 миллионов евро.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Regista_888 (раскрыть)
вчера в 16:52
Никто и никогда не приходит полностью готовым, футболисты – это материал, из которого тренер должен слепить шедевр. Но когда идёт деградация футболистов, это проблема связана с тренером и с тренировочным процессом. Интеллект редко встречается у спортсменов, особенно в футболе…
salleeh
salleeh ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 16:46
Любой игрок который сейчас приходит в Баварию, обрастает жиром, так что Куй его знает. Из того что есть, я беру всех игроков, можно собрать очень хорошую команду, просто нужен компетентный человек-тренер а не проходимц как ТТ…
Regista_888
Regista_888 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 16:29
Для атаки его данные скудны и слабоваты. Он в МЛС был атакующим игроком, много забивал и отдавал, но там совсем слабый чемпионат. Для Бундеслиги этих данных недостаточно. Ну и главное, интеллект напрочь отсутствует.
И в обороне он полезен только за счёт физики и скорости. Позиционная игра нулевая.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 14:58
Какого плана защитники нужны мюнхенской Баварии?
salleeh
salleeh
вчера в 13:17
Альфонсо уже не тот или он себя хранит доя Реала. Кто регулярно следит за матчами Баварии, тот поймет о чем я. Он не играет в полную силу и в Баварии ему уделяют не ту роль, он не полноценный защитник, целесообразно было бы его использовать как атакующего полузащитника. Дриблинг, хороший удар, что ещё нужно…
shur
shur ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:12
...я думаю, что сейчас он Реалу в кассу,но я и к Мюнхену не равно дышу,в любом случае хороший парень...!!!
9thfusa7t2en
9thfusa7t2en
вчера в 10:44
“Бавария” решительно настроена сохранить такого талантливого игрока, как Альфонсо Дэвис. Хотя, судя по всему, его желание перейти в “Реал” может оказаться решающим фактором. Интересно, какой же клуб в итоге получит такого ценного игрока.
drug01
drug01
вчера в 10:44
Для Баварии этот игрок очень важный! И надо за него биться!
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