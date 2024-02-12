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Лоськов: «Я в шоке был от тренера, который потом сбежал из „Локомотива“»

вчера, 08:57

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от работы с немецким специалистом Маркусом Гисдолем.

Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из «Локомотива». На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: «А „Локомотив“ вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?» Ты приехал работать в клуб — и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: «Интернет откройте — почитайте „Википедию“, если интересно». Тот же Николич, когда приехал, досконально знал всё: сколько у «Локо» медалей, кубков. Знал всех нас, помощников. Человек шёл профессионально работать, подготовился. А эти для чего приезжали? Отношение к клубу, к работе сразу стало понятно.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 15:04
Все были в шоке от этого типа тренера
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:42
Эта типичная российская практика набора кадров в РФ.
22hjmq9pfvkt
22hjmq9pfvkt
вчера в 10:48, ред.
Да, очень колоритный был этот Шура Балаганов немецкого разлива!
112910415
112910415
вчера в 10:08
тот период безвременья и вспоминать-то страшно !
therapy
therapy
вчера в 09:56
Гисдоль, вообще странная фигура, То назначение было мутным, спасать Локомотив не надо было, просто тренера нормального найти, как в случае с Галактионовым.
Человек от футбола, видна тренерская работа, мысль в игре, не всё получается, но это футбол.
cska1948
cska1948
вчера в 09:54
На месте Лоськова надо возмущаться не немцем, а теми кто его взял на работу.
xsmb4t4awcru
xsmb4t4awcru
вчера в 09:30
Бывает и такое, он не один в шоке
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:26
Вот э то интересно не знать ничего о команде!!!
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