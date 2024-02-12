Лоськов: «Я в шоке был от тренера, который потом сбежал из „Локомотива“»

Тренер «Локомотива» поделился впечатлениями от работы с немецким специалистом .

Если говорить о немецких специалистах, я просто в шоке был от тренера, который потом сбежал из «Локомотива». На первой тренировке Гисдоль спросил у нас с Олегом Пашининым: «А „Локомотив“ вообще что-нибудь выигрывал в чемпионате?» Ты приехал работать в клуб — и даже не знаешь его историю! Я тогда вскипел: «Интернет откройте — почитайте „Википедию“, если интересно». Тот же Николич, когда приехал, досконально знал всё: сколько у «Локо» медалей, кубков. Знал всех нас, помощников. Человек шёл профессионально работать, подготовился. А эти для чего приезжали? Отношение к клубу, к работе сразу стало понятно.