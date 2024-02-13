Хави может быть уволен до лета

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть отправлен в отставку раньше ожидаемого срока.
Терпение президента Жоана Лапорты иссякает, он требует побед от команды.
Если «Барселона» не добьётся положительного результата в ближайших матчах с «Сельтой» и «Наполи», то Хави может быть уволен.
Хотя тут уже поздно пить Боржом, но и спасителем блаугранас представить Лапорту, который передёргал рычаги, поупускал топовых Чёрных Дембелей и поподписывал Рафиний тоже тяжело))
Имхо однозначный корень зла - именно Лапорта, а не Эрнандес.
Хотя тут уже поздно пить Боржом, но и спасителем блаугранас представить Лапорту, который передёргал рычаги, поупускал топовых Чёрных Дембелей и поподписывал Рафиний тоже тяжело))
Имхо однозначный корень зла - именно Лапорта, а не Эрнандес.
Зато, дворовая пацанская Жирона, изображающая видимость игры в футбол- в призерах. Это ли не НОНСЕНС?! Не узнать, Примеру. А ведь, какой, она была, как Гранды играли!!! И в помине, не было, никакой Жироны. Кто её знал, кто она такая! Один раз, я посмотрел игру этой команды и мне всё стало ясно, один раз!!! Позор, испанскому футболу, если разные Довбики забивают. Как вспомню его, в ЧУ, так аж дурно делается... Абсолютно пустой игрок, без малейшего намека на футбольный интеллект. После- Рона, Месси, Фигу, Деку и других ЗВЕЗД, смотреть на этого игрока- просто неприятно...
Выздоравливай, Примера!!!!!!!
Зато, дворовая пацанская Жирона, изображающая видимость игры в футбол- в призерах. Это ли не НОНСЕНС?! Не узнать, Примеру. А ведь, какой, она была, как Гранды играли!!! И в помине, не было, никакой Жироны. Кто её знал, кто она такая! Один раз, я посмотрел игру этой команды и мне всё стало ясно, один раз!!! Позор, испанскому футболу, если разные Довбики забивают. Как вспомню его, в ЧУ, так аж дурно делается... Абсолютно пустой игрок, без малейшего намека на футбольный интеллект. После- Рона, Месси, Фигу, Деку и других ЗВЕЗД, смотреть на этого игрока- просто неприятно...
Выздоравливай, Примера!!!!!!!
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы .... Он же сам заявлял о победах, титулах и красивой игре. Как только команда забуксовала, он тут же начал корректировать свои же прошлые слова. Кто у него просил брать Канселу, Феликса? Хави что ли? У Хави все в порядке было в защите с Кунде справа, пока Лапорта не захотел Канселу или того же Левандовского. Зачем он нужен был, если был Обвмеянг который играл в разы лучше? Там в основе набор 17 летних и 35 летних игроков...
Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы .... Он же сам заявлял о победах, титулах и красивой игре. Как только команда забуксовала, он тут же начал корректировать свои же прошлые слова. Кто у него просил брать Канселу, Феликса? Хави что ли? У Хави все в порядке было в защите с Кунде справа, пока Лапорта не захотел Канселу или того же Левандовского. Зачем он нужен был, если был Обвмеянг который играл в разы лучше? Там в основе набор 17 летних и 35 летних игроков...