Хави может быть уволен до лета

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вчера, 16:10

Главный тренер «Барселоны» может быть отправлен в отставку раньше ожидаемого срока.

Терпение президента иссякает, он требует побед от команды.

Если «Барселона» не добьётся положительного результата в ближайших матчах с «Сельтой» и «Наполи», то Хави может быть уволен.