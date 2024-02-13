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Хави может быть уволен до лета

вчера, 16:10

Главный тренер «Барселоны» Хави может быть отправлен в отставку раньше ожидаемого срока.

Терпение президента Жоана Лапорты иссякает, он требует побед от команды.

Если «Барселона» не добьётся положительного результата в ближайших матчах с «Сельтой» и «Наполи», то Хави может быть уволен.

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Все комментарии
AgamagA_____
AgamagA_____
вчера в 22:21
Рафа Маркес должен доиграть сезон.
zg5fekug7r8t
zg5fekug7r8t
вчера в 21:59
Увольняйте. Лапорта вместе с Деку продадут еще часть клуба, а также Араухо, Кунде и Де Йонга. На вырученные средства подтянут португальского тренеришку, пару-тройку Жоау Гомешей и заживëм...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 21:28
Привет, Макс!!!
Макс, ты- типичный Робин Гуд, 21 века!!! Всегда на стороне обиженных и угнетенных. Это- делает тебе Честь, Дружище!!! Давай, завтра- за Томаса поболеем. Совсем ему плохо, столько неприятностей. Недавно, Д.Хаманн наговорил ему лишнего. Потом публично извинился. Но, Томас- человек злопамятный, обиды не прощает. Сегодня, Маттеус вызвал Тухеля на "дуэль"- предложил открытое интервью, в весьма агрессивной форме, как это он умеет. Так что, Макс, завтра- за Тухеля!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Надеюсь- на твою поддержку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:52
Пусть Хави рулит и дальше, мну интересно будет ещё посмотреть как "Гранады" будут гонять звёзд каталонских.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:50, ред.
Футбол футболом..., но важен ведь не только он.
Кто из двоих в профессиональном смысле виноват более (Хави иль Лапорта) по большому счёту - не суть. Важна модель поведения людей в кризисной ситуации, где проявляются истинные ценности и нутро Каждого.
Хави - тренер без опыта, брошенный на съедение медийным волкам и не имеющий поддержку своего патрона. В этой связи он находится в стрессовом пике, возврат из которого маловероятен.
Жоан Лапорта, - особь не имеющая мужского начала... Он как та обезьяна из анекдота, которая мечется, ибо не в силах определить, красивая она или умная.
"Встать и выйти из ряда вон, Сесть на электрический стул электрон..." как пел Витька Цой (царство небесное) - это явно не про Лапорту. Тщедушный, слабый духом человечишка, волею случая оказавшийся во главе великого клуба.
Именно поэтому сегодняшняя Ситуация - один в один как с Куманом: легенду провожают в утиль под массовый психоз и общие аплодисменты бестолковой до безобразия каталонской общественности, при полном самоустранении босса FCB.

P.S. Со стороны ежли поглядеть - Не иначе, как свинство. Однако мало кого это сегодня трогает. Совесть, порядочность, чувство долга, взаимовыручка и плечо друга..., а стоит ли вообще рассуждать о таких ныне неактуальных качествах людей ?!
DXTK
DXTK
вчера в 20:49
Скажу так всякие Бартемеу и Ляпорты свои промахи прикрывают и списывают за счет легенд.....Кумана а теперь и Хави пускают в расход.

Давно понятно что Барселона не может играть на двух фронтах.....когда Хави пришел он жертовал ЛЕ ради чемпионата, чтобы попасть в ЛЧ на будущий год. Он сделал это было 2 место. В прошлом сезоне Барселона также сделала уклон на чемпионат, ради титула, да вылетели опять из ЛЧ, а затем также быстро и с ЛЕ попрощались, он добился результата - вернул чемпионство. Сейчас было главным выйти в плейофф ЛЧ, с той командой которая у него есть сейчас задача минимум выполнена.

PS я единственное надеюсь что никаких-немцев в Барселоне не будет, ни Флика, Ни Клоппа, ни Тухеля ни Нагельсманна.........их футбол противоречит философии клуба......Клопп и Флик обыгрывали Барселону сначала камбек на энфилде с Ливерпулем 0-4, а затем 2:8 от Баварии, это второй фактор почему я не хочу видеть их на камп ноу.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:32, ред.
Приглашением и результатами Хави Лапорта настроил против себя огромную массу болельщиков Барсы....
А увольнением Хави расстроит ещё более огромную массу поклонников Реала...))

Так у Лапорты друзей не останется ... ни с той ни с этой стороны..))

Поэтому скажем громко и дружно "Хави оставайся!!"
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:27
Хави нужно было убирать сразу после начала нытья.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 19:45
Очень желательно,чтобы Барса проиграла Наполи крупно,без крупных сотрясений и позоров Лапорта не способен ни на что,он не Перес.Прошлое президентство его спасал оказывается Месси,Иньеста и остальные гранды.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:38
Я- только ЗА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сегодня- все за Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Дружище, извини, я сразу не понял твой вопрос ,про Ляйпциг. Какая погода не знаю, но независимо от этого- только победа, Великого Реала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:35
...да поможет нам немецкая трава, сегодня!
112910415
112910415
вчера в 18:35
Лапорта себя изжил, и давно !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:34
Ясно, что команду штормит, но покажите мне клуб, который играет без спадов хотя бы последние пять лет. Нет таких, в какой чемпионат ни глянь. Как бы мы поступили на месте г-на Лапорты, которому, вынь да положь, нужна боеспособная команда как во внутреннем чемпионате, так и на международной арене ? Вот именно: человек нервничает, ночи не спит, ворочается с боку на бок и думает, как исправить создавшуюся ситуацию. Не будет же он считать себя виновником всех бед, вот и нашёл или найдёт козла отпущения - главного тренера.
Так было всегда и будет впредь - "У сильного всегда бессильный виноват".
(И.А.Крылов). Какое бы славное прошлое ни было у Хави.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:32
В Штутгарте. Сегодня, апрель, вторая декада +17 И ПОЛНОЕ СОЛНЦЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:29
...погода в Лейпциге, старина ?!?!?!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:27
Таки, со смыслом, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
...со смыслом посыл...!
shur
shur
вчера в 18:21
...казнить нельзя помиловать....Болелы Барсы расставьте правильно
запятые, всё в ваших руках!
q4nt885c9ar4
q4nt885c9ar4
вчера в 17:51
Ясно, что Хави нужно ещё подрасти.
drug01
drug01
вчера в 17:46
Теперь уже игру не улучшить надо хорошо подумать что и когда менять!
112910415
112910415
вчера в 17:36
и к чему такая суета ?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:17
Тухель наведёт бей-беги порядок
Capral
Capral ответ wcg4gc59pqpn (раскрыть)
вчера в 17:06
Надо иметь богатый спортивный и жизненный опыт, чтобы по одной игре делать выводы. Но, как оказалось- не по одной игре... То, что Реал уничтожит выскочку, было ясно и понятно давно. Дело в другом: как показывают последние игры Жироны- она постепенно выдыхается... Весь парадокс в том, что главные команды Примеры- в ужасающем состоянии, вот поэтому, Жирона в тройке. Обычная команда, играющая в бегунковый, бессистемный футбол, с дырявой обороной. Ну как можно этого не видеть? Такие, как вы, батенька, доказывали мне, какой великий игрок Хвичка!!! Ну и, где он?! Вот так- и с Жироной будет...

Что касается Бундеса, то я не болельщик немецкого футбола, только- персонально Т.Тухеля. Те, кто смеются сейчас над ним- торопят события. Он- достаточно титулованный тренер, чтобы на все насмешки не обращать внимания. Себя, он еще покажет и докажет свою тренерскую состоятельность!!! Хави, тоже, в прошлом сезоне чемпионом стал, в этом- "чудеса" творит. Всякое бывает, батенька...
adekvat
adekvat ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:03
Тем более вроде Тухеля на замену хотят, шило на мыло.
gdzkyhr2wq7q
gdzkyhr2wq7q
вчера в 17:02
Маур нервно сжал вспотевшую ручку дорожного чемодана.......

Тут уволить надо руководство. Хави сделал Барсу чемпионом , ушли важнейшие игроки - Бускетс , Дембеле, Альба , травмирован Гави , а они все требуют супер игры и титулы .... Он же сам заявлял о победах, титулах и красивой игре. Как только команда забуксовала, он тут же начал корректировать свои же прошлые слова. Кто у него просил брать Канселу, Феликса? Хави что ли? У Хави все в порядке было в защите с Кунде справа, пока Лапорта не захотел Канселу или того же Левандовского. Зачем он нужен был, если был Обвмеянг который играл в разы лучше? Там в основе набор 17 летних и 35 летних игроков...
eleven LC
eleven LC
вчера в 16:59, ред.
Да норм тренер Хави, пусть остаётся!
Мне нравится его Барселона, особенно защита
wcg4gc59pqpn
wcg4gc59pqpn ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:55
Как на основе одной игры можно делать выводы?
Вы, батенька, смотрите лучше свою Бундеслигу, про неё у вас лучше получается писать.
Capral
Capral
вчера в 16:45
Интересная постановка вопроса- терпение иссякает... После всего того, что натворил этот бездарь- его давно надо было вышвырнуть, но еще в команде и продолжает её убивать. А впрочем, ничего удивительного, испанская лига просела и выглядит довольно хило. Один Реал держит высоко марку испанского футбола, все остальные- только имитируют футбол. Вчера, тоже, Бильбао, играя весь 2й тайм в большинстве, с последней командой, не смог забить. Симеоне хромает на обе ноги. Про Барсу, лишний раз и вспоминать не хочется...

Зато, дворовая пацанская Жирона, изображающая видимость игры в футбол- в призерах. Это ли не НОНСЕНС?! Не узнать, Примеру. А ведь, какой, она была, как Гранды играли!!! И в помине, не было, никакой Жироны. Кто её знал, кто она такая! Один раз, я посмотрел игру этой команды и мне всё стало ясно, один раз!!! Позор, испанскому футболу, если разные Довбики забивают. Как вспомню его, в ЧУ, так аж дурно делается... Абсолютно пустой игрок, без малейшего намека на футбольный интеллект. После- Рона, Месси, Фигу, Деку и других ЗВЕЗД, смотреть на этого игрока- просто неприятно...

Выздоравливай, Примера!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:30
Так я о чем и говорю. Если вылетят в 1\8 лч, смысл менять тренера? Он ниче не изменит до конца сезона
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Ну, ЛЧ - это лавандосы. Вылетит от "Наполи", "Барселона" десяток лямов потеряет.

Хотя тут уже поздно пить Боржом, но и спасителем блаугранас представить Лапорту, который передёргал рычаги, поупускал топовых Чёрных Дембелей и поподписывал Рафиний тоже тяжело))

Имхо однозначный корень зла - именно Лапорта, а не Эрнандес.
Гость
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