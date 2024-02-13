Рангник может снова возглавить топ-клуб

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вчера, 16:38

может снова вернуться к работе с топ-клубом.

Немецкий специалист может стать главным тренером «Барселоны» летом.

Президенту «Барсы» нравился проект тренера в «РБ Лейпциг», поэтому он заинтересован в его услугах, несмотря на то, что сейчас немец возглавляет австрийскую сборную.