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Рангник может снова возглавить топ-клуб

вчера, 16:38

Ральф Рангник может снова вернуться к работе с топ-клубом.

Немецкий специалист может стать главным тренером «Барселоны» летом.

Президенту «Барсы» Жоану Лапорте нравился проект тренера в «РБ Лейпциг», поэтому он заинтересован в его услугах, несмотря на то, что сейчас немец возглавляет австрийскую сборную.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:10
Рангник может возглавить ТОП клуб, который после его назначения станет очередным разбазарены клубом (Локо и МЮ тому подтверждение). Рангник хорошо проявил себя лишь в системе Ред Булла, и смог наладить быт в Зальцбурге, Лейпциге, Нью-Йорк Ред Буллз и РБ Брагантино, а дальше при нем "заржавел" Локо, окончательно пробил дно с МЮ, но вот со сборной Австрии дела складываются куда лучше.
Ральф любит работать с молодыми игроками, а у Барселоны сильная академия и возможно у него получится что то интересное. Но может Лапорте найти кандидата получше!!!
112910415
112910415
вчера в 18:40
ну скажите, что это шутка
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:33
Круговорот бездарных тренеров в футболе... повезёт - не повезёт...
Интерес
Интерес
вчера в 18:10
Всё та же история:Тасуют колоду известных имён толстосумы европейского футбола.
112910415
112910415
вчера в 17:50
ну может хоть без Рангника как-то удастся обойтись ?!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:15
    Вещий
    Вещий
    вчера в 16:53
    До лета Лапорта еще 10 кандидатов предложит...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 16:40
    Щас всех подряд сватают в барсу. Так глядишь скоро и про Мостового напишут))
    Гость
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