Рангник может снова возглавить топ-клуб

Ральф Рангник может снова вернуться к работе с топ-клубом.
Немецкий специалист может стать главным тренером «Барселоны» летом.
Президенту «Барсы» Жоану Лапорте нравился проект тренера в «РБ Лейпциг», поэтому он заинтересован в его услугах, несмотря на то, что сейчас немец возглавляет австрийскую сборную.
Ральф любит работать с молодыми игроками, а у Барселоны сильная академия и возможно у него получится что то интересное. Но может Лапорте найти кандидата получше!!!
Ральф любит работать с молодыми игроками, а у Барселоны сильная академия и возможно у него получится что то интересное. Но может Лапорте найти кандидата получше!!!
Верно подмечено!!!
Верно подмечено!!!