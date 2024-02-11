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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2023/2024

«Салернитана» уволила Индзаги

вчера, 14:13

«Салернитана» объявила об отставке Филиппо Индзаги. Специалист возглавлял команду с октября 2023 года. Под его руководством «Салернитана» провела 18 матчей (3 победы, 4 ничьих и 11 поражений). Сейчас клуб из Салерно занимает последнее место в Серии А.

Сообщается, что Индзаги дважды подавал в отставку. Преемником 50-летнего итальянца может стать бывший главный тренер «Кальяри».

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Все комментарии
Девижн
Девижн
вчера в 14:52
Ого! А брáтка с Интером на первом месте идёт.

Полярное расположение клубов. Правда, старший, как говорится в данном посте, уволен.
nuwagbf6naf5
nuwagbf6naf5
вчера в 14:21
Кажется запоздали они с увольнением, вряд-ли их кто-то спасёт
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:21
Прямо скажем - у Филиппо не задалось..
cnuheecyw4q5
cnuheecyw4q5
вчера в 14:14
Надо было раньше гнать Пипку!
Гость
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