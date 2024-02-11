«Салернитана» уволила Индзаги

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вчера, 14:13

«Салернитана» объявила об отставке . Специалист возглавлял команду с октября 2023 года. Под его руководством «Салернитана» провела 18 матчей (3 победы, 4 ничьих и 11 поражений). Сейчас клуб из Салерно занимает последнее место в Серии А.

Сообщается, что Индзаги дважды подавал в отставку. Преемником 50-летнего итальянца может стать бывший главный тренер «Кальяри».