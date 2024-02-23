Рамсдейл готов покинуть «Арсенал» летом

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вчера, 20:09

Вратарь «Арсенала» хочет уйти из клуба летом.

Англичанин не намерен сидеть на скамейке запасных ещё один сезон.

Также игрок не хочет терять место в сборной Англии из-за отсутствия игровой практике в клубе.