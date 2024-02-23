Рамсдейл готов покинуть «Арсенал» летом

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл хочет уйти из клуба летом.
Англичанин не намерен сидеть на скамейке запасных ещё один сезон.
Также игрок не хочет терять место в сборной Англии из-за отсутствия игровой практике в клубе.
Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл хочет уйти из клуба летом.
Англичанин не намерен сидеть на скамейке запасных ещё один сезон.
Также игрок не хочет терять место в сборной Англии из-за отсутствия игровой практике в клубе.
Аарон был одним из тех, кто тянул нас в прошлом сезоне, во многом благодаря его игре мы долгое время были лидерами, да случались привозы, но у кого их нет?! Даже такие сильные в игре ногами вратари как Алисон или Эдерсон и те привозят, так что Рамсдейл не исключение, во всем остальном, он отлично себя проявлял и я считаю, что он зесел в запас не по спортивному принципу.
Вратарь такого уровня как Аарон долже иметь постоянную игровую практику, а сидеть на лавке он не заслужил. Буду персонально следить за его карьерой и не важно где он окажется по итогу....удачи ему!!!
Аарон был одним из тех, кто тянул нас в прошлом сезоне, во многом благодаря его игре мы долгое время были лидерами, да случались привозы, но у кого их нет?! Даже такие сильные в игре ногами вратари как Алисон или Эдерсон и те привозят, так что Рамсдейл не исключение, во всем остальном, он отлично себя проявлял и я считаю, что он зесел в запас не по спортивному принципу.
Вратарь такого уровня как Аарон долже иметь постоянную игровую практику, а сидеть на лавке он не заслужил. Буду персонально следить за его карьерой и не важно где он окажется по итогу....удачи ему!!!