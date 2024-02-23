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Рамсдейл готов покинуть «Арсенал» летом

вчера, 20:09

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл хочет уйти из клуба летом.

Англичанин не намерен сидеть на скамейке запасных ещё один сезон.

Также игрок не хочет терять место в сборной Англии из-за отсутствия игровой практике в клубе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:50
Очень обидно за этого парня....
Аарон был одним из тех, кто тянул нас в прошлом сезоне, во многом благодаря его игре мы долгое время были лидерами, да случались привозы, но у кого их нет?! Даже такие сильные в игре ногами вратари как Алисон или Эдерсон и те привозят, так что Рамсдейл не исключение, во всем остальном, он отлично себя проявлял и я считаю, что он зесел в запас не по спортивному принципу.
Вратарь такого уровня как Аарон долже иметь постоянную игровую практику, а сидеть на лавке он не заслужил. Буду персонально следить за его карьерой и не важно где он окажется по итогу....удачи ему!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:27
большое желание воплощается в жизнь
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:19
Его желание понятно..
Гость
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