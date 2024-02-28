У Англии могут возникнуть проблемы с обороной на Евро-2024

У сборной Англии Гарета Саутгейта могут возникнуть проблемы с защитной линией на Евро-2024.
Дело в травмах защитников Люка Шоу, Риса Джеймса, Эзри Конса и Марка Гуэхи.
Также в сборной обеспокоены травмой нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.
У сборной Англии Гарета Саутгейта могут возникнуть проблемы с защитной линией на Евро-2024.
Дело в травмах защитников Люка Шоу, Риса Джеймса, Эзри Конса и Марка Гуэхи.
Также в сборной обеспокоены травмой нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.
Шоу могут заменить опытные Ван- Биссака, Бэн Чилвелл, а так же молодой Митчел
Правого защитника Джеймса можно заменить с помощью Уайта, Ливраменто или Питерса
Центральных Консу и Гейхи тоже можно заменить есть молодой Бренсвейт, Адарабьйо
Так что простотнужно глянуть чуть шире
Шоу могут заменить опытные Ван- Биссака, Бэн Чилвелл, а так же молодой Митчел
Правого защитника Джеймса можно заменить с помощью Уайта, Ливраменто или Питерса
Центральных Консу и Гейхи тоже можно заменить есть молодой Бренсвейт, Адарабьйо
Так что простотнужно глянуть чуть шире