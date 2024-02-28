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У Англии могут возникнуть проблемы с обороной на Евро-2024

вчера, 23:47

У сборной Англии Гарета Саутгейта могут возникнуть проблемы с защитной линией на Евро-2024.

Дело в травмах защитников Люка Шоу, Риса Джеймса, Эзри Конса и Марка Гуэхи.

Также в сборной обеспокоены травмой нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша.

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27 февраля
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:07
а у России не возникнут подобные проблемы ... (
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:23
Как по мне это вообще не проблема, и Саутгейту просто нужно пригласить и попытаться наиграть новых молодых игроков, а выбрать есть из кого
Шоу могут заменить опытные Ван- Биссака, Бэн Чилвелл, а так же молодой Митчел
Правого защитника Джеймса можно заменить с помощью Уайта, Ливраменто или Питерса
Центральных Консу и Гейхи тоже можно заменить есть молодой Бренсвейт, Адарабьйо
Так что простотнужно глянуть чуть шире
zx5y9t6zsxjt
zx5y9t6zsxjt
сегодня в 06:45
Чем больше проблем у англичан, тем проще им соперникам.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 05:42
А если хорошо присмотреться, то я уверен, можно отыскать множество других интересных защитников.
adekvat
adekvat
сегодня в 04:55
Не судьба значит, бывает такое.
zj827qewqtby
zj827qewqtby ответ Великий Пуховик (раскрыть)
сегодня в 04:35
спасибо, поправили
ОПС
ОПС
сегодня в 04:31
А мы, в общем, и не против.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:11
Но ещё достаточно времени , хоть как то исправить ситуацию.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 00:11
Поправьте заголовок.
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