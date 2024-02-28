Грилиш получил травму во время матча Кубка Англии с «Лутон Таун»

Полузащитник «Манчестер Сити» получил травму во время матча 5-го раунда Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Игрок покинул поле на 38-й минуте, его заменил .

Главный тренер МС высказался о повреждении хавбека:

Я ещё не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму.

Конечно, он расстроен. Это был тяжёлый сезон для него, поэтому теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда сможет вернуться.