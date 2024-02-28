Грилиш получил травму во время матча Кубка Англии с «Лутон Таун»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил травму во время матча 5-го раунда Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).
Игрок покинул поле на 38-й минуте, его заменил Жереми Доку.
Главный тренер МС Пеп Гвардиола высказался о повреждении хавбека:
Я ещё не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму.
Конечно, он расстроен. Это был тяжёлый сезон для него, поэтому теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда сможет вернуться.
Ничего не имею против Грилиша, однако сдаётся мне, что Джеку лучше стопами Бэкхема пойти..., и чем раньше, тем лучше.
Вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, быть в спортивной форме, лелеять её и поддерживать в надлежащем состоянии не только вне поля, но и в самих матчах - это тоже часть Игры и обязанностей высококлассного футболиста. Подчеркну - высококлассного ! В МС других быть и не должно, а те которые есть, явно ненадолго. В этом аспекте у новомодного лица с обложки большие проблемы: много вокруг парня соблазнов, чтоб усилием воли он ими жертвовал.
Рад буду, если ошибся на его счёт, однако...
Удачи и скорейшего выздоровления.
Ничего не имею против Грилиша, однако сдаётся мне, что Джеку лучше стопами Бэкхема пойти..., и чем раньше, тем лучше.
Вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, быть в спортивной форме, лелеять её и поддерживать в надлежащем состоянии не только вне поля, но и в самих матчах - это тоже часть Игры и обязанностей высококлассного футболиста. Подчеркну - высококлассного ! В МС других быть и не должно, а те которые есть, явно ненадолго. В этом аспекте у новомодного лица с обложки большие проблемы: много вокруг парня соблазнов, чтоб усилием воли он ими жертвовал.
Рад буду, если ошибся на его счёт, однако...
Удачи и скорейшего выздоровления.