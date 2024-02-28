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Грилиш получил травму во время матча Кубка Англии с «Лутон Таун»

вчера, 11:27
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун2 : 6Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш получил травму во время матча 5-го раунда Кубка Англии с «Лутон Таун» (6:2).

Игрок покинул поле на 38-й минуте, его заменил Жереми Доку.

Главный тренер МС Пеп Гвардиола высказался о повреждении хавбека:

Я ещё не разговаривал с врачом, но думаю, что он жаловался на пах. Он чувствовал себя очень, очень хорошо, но, к сожалению, в начале игры снова получил травму.

Конечно, он расстроен. Это был тяжёлый сезон для него, поэтому теперь он должен хорошо восстановиться и помочь нам, когда сможет вернуться.

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:52
Elliada_
Elliada_
вчера в 14:39
Похоже, что это последний сезон Грилиша в МС.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:07
Футбол травмоопасный вид спорта
Anastas Mikoyan
Anastas Mikoyan
вчера в 13:02
Грилиш очень часто получает травму, его много бьют.
AgamagA_____
AgamagA_____ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:57
Просто пивасиком залечивал травму
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:47
Это футбол,редко кто обходится без травм.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:00, ред.
Имхо.
Ничего не имею против Грилиша, однако сдаётся мне, что Джеку лучше стопами Бэкхема пойти..., и чем раньше, тем лучше.

Вести здоровый образ жизни, соблюдать режим, быть в спортивной форме, лелеять её и поддерживать в надлежащем состоянии не только вне поля, но и в самих матчах - это тоже часть Игры и обязанностей высококлассного футболиста. Подчеркну - высококлассного ! В МС других быть и не должно, а те которые есть, явно ненадолго. В этом аспекте у новомодного лица с обложки большие проблемы: много вокруг парня соблазнов, чтоб усилием воли он ими жертвовал.
Рад буду, если ошибся на его счёт, однако...

Удачи и скорейшего выздоровления.
bxsvztf8j5xr
bxsvztf8j5xr
вчера в 11:47
Похоже опять выпал месяцев на два-три... Здоровья!
dsb6mesx53kg
dsb6mesx53kg
вчера в 11:45
Здоровья, Джек. Без тебя совсем не та атмосфера....
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Совсем Джеку не везет... только более менее восстановился и на тебе рецидив. Здоровья ему!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:30
Футбола без травм не бывает. Здоровья игроку!...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:30
Видимо рано его на поле пустили. Здоровья алкашу!)
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