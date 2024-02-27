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Клопп сообщил, что Гравенберх пропустит как минимум два матча

вчера, 19:39

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме полузащитника Райана Гравенберха, которую он получил во время финала Кубка Английской Лиги с «Челси».

Это травма связок, она могла быть намного хуже, но достаточно серьёзная, чтобы он был недоступен для этой игры и следующей. Посмотрим.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:45
Считай очень повезло. Во время матча показалось, что все намного серьезнее. ЗДоровья парню
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:26
Здоровья!
Кайседо жестковато сфолил, не специально конечно и дважды извинился за это, но голландцу не легче от этого. Травма могла оказаться серьезней
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:16, ред.
Здоровья!!! Надеюсь на ЧЕ 2024 вызовут!!!
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:40
Ливерпулю не везет, все травмированы, до конца сезона немного.
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