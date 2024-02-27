Клопп сообщил, что Гравенберх пропустит как минимум два матча

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме полузащитника Райана Гравенберха, которую он получил во время финала Кубка Английской Лиги с «Челси».
Это травма связок, она могла быть намного хуже, но достаточно серьёзная, чтобы он был недоступен для этой игры и следующей. Посмотрим.
Кайседо жестковато сфолил, не специально конечно и дважды извинился за это, но голландцу не легче от этого. Травма могла оказаться серьезней
Кайседо жестковато сфолил, не специально конечно и дважды извинился за это, но голландцу не легче от этого. Травма могла оказаться серьезней