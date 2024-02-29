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Мать Мбаппе последние дни находилась в Мадриде и общалась с «Реалом»

вчера, 08:57

Файза Ламари, мать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, последние дни находилась в Мадриде.

Она общалась с «Реалом» на тему деталей контракта клуба с ее сыном. Отмечается, что договор игрока с коллективом согласован, Ламари занималась также вопросом жилья в столице Испании.

Ранее сообщалось, что к «сливочным» может присоединиться и младший брат футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
мама всегда позаботится о своём птенчике !
K_TS16
K_TS16
вчера в 22:27
Надоело
balalay
balalay
вчера в 22:10
иногда прочтение заголовков сносит кукуху
что значит "мать общалась с Реалом" - это кто? дух? весь стадион c болельщиками? командой футболистов?
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:00
Пока варится, нужно еще побольше варить.
Настоящая бизнесвумен)
Dima salev
Dima salev
вчера в 19:43
Следующий новость в Мадриде находится про бабушка Мебаппе.
Elliada_
Elliada_ ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:51
    valt134
    valt134
    вчера в 15:50
    Сиди дома, борщи вари!
    Рой Макай
    Рой Макай ответ Nazi (раскрыть)
    вчера в 15:39
    Очевидно, что теперь их задача получать не меньше в Мадриде) кроме того там больше шансов на завоевание серьезных трофеев, а это плюс еще призовые и тд. Так что да, оборзевшая, и этой борзоты будет только больше.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 15:05
    А я подумал о другом. Какой же умной и энергичной надо быть женщине, чтобы все вопросы по контракту родной кровинушки взять в свои руки. Казалось бы, есть юристы, ан нет...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:03
    Общалась с Реалом или представителями Реала?
    allemz
    allemz
    вчера в 14:51, ред.
    В арсенале любого успешного бизнесмена отсутствуют самодеструктивные качества, в том числе гордыня. Перес прогнётся, но подпишет Мбаппе. Испанец из него все соки выжмет за такой кэш, так что негру приготовиться
    shur
    shur ответ Elliada_ (раскрыть)
    вчера в 14:06
    ...невероятное сравнение, где юнец турок и где маститый игрочища,
    чемпион Мира....???!!! Совсем уже ...!!!
    Nazi
    Nazi ответ Рой Макай (раскрыть)
    вчера в 13:43
    Странно читать про оборзевшую мать Мбаппе, когда В Париже ее семейка получала в разы больше, чем будет получать в Мадриде.
    Nazi
    Nazi
    вчера в 13:29, ред.
    Самое креновое здесь не то что Париж потеряет Мбаппе. С ним и даже Неймаром ничего не получилось, так что хуже точно даже быть не может. Креново то, что монополия Реала все таки продолжится. А это в спортивном смысле портит клубный футбол. Ну выиграют они 15, 16, 17 кубок ЛЧ. Но что выиграет от этого европейский клубный футбол? По мне так лучше, что бы игроки распределялись по клубам и было бы интересно смотреть на противостояния. А когда все лучшие в одном из них, то остается смотреть на ЧЕ и ЧМ...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 13:28
    Я бы сказал - хороший менеджер по продажам
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Laziale_Brest_BY (раскрыть)
    вчера в 13:27
    накроется Реал медным тазом..
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 12:26
    Семья черепахиных подбирает болото для проживание...
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 12:21
    Кирюха без мамки ни как не может, скоро играть за него будет!
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY
    вчера в 12:12
    искренне желаю этой никак не нажрущейся маме повторить путь старухи из сказки о рыбаке и рыбке. ведет себя как депутат какой-то...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
    вчера в 11:56
    Интересная персона маман Мбаппе. Бывшая спортсменка..., посвятившая себя полностью детям...
    Очень занятная биография, рекомендую почитать.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 11:55, ред.
    Откуда такая уверенность, кто в этой ситуации Бендер ?
    Жизнь длинная. Рвачи и те, которые любят хапнуть за раз, в реальности, как правило - спринтеры + недалёкие. Они здраво начинают, но быстро сдуваются... на милость победителя, - того, кто умеет ждать, терпеть, идти на компромисс..., и бить вовремя - чтоб наверняка.

    Кроме того ... класть на Тебаса в Премьере, равно как и на Чефера в УЕФА, и продолжать гнуть своё (Суперлига), при этом оставаясь неприкасаемым не только в личном аспекте, но и в разрезе клубов, - это ли не истинное влияние ?

    P.S. Думаю по поводу деда Фло и его нынешнего положения, ты далёк от истины.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 11:38
    Посмотрим на сколько продуктивным было это общение.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 11:22
    Стоит признать - мать стоящая! Если не Кильяна, то её точно стоит подписать!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 11:16
    Журналисты всё время достают Килиана, а он вообще ничего не знает. Всё знает мама. К ней все вопросы надо отправлять.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 11:14, ред.
    Ситуация с Реалом и Мбаппе лишний раз напоминает, что всё в мире циклично. Ещё вчера Флорентино обводил сам вокруг пальца всех, ещё вчера мог повлиять на принимаемые другими решения, ещё вчера он был матёрым волком, а сегодня уже новое поколение Бендеров вертят им как хотят.

    Слишком затянулось это всё, слишком много факторов, показывающих на провал в Испании этого трансфера, однако, я всё равно пожелаю успехов французу в Мадриде, ведь всегда приятнее смотреть на сильную команду с классными игроками, а развалившийся Реал, думаю, никого не обрадует.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:08
    для интрига, надо чтобы папу Мбаппе видели в Манчестере
    амурец
    амурец
    вчера в 11:07
    Не думаю, что он Реалу так необходим
    jhx8bx6c6qvd
    jhx8bx6c6qvd
    вчера в 11:00
    Говорят, конец диалога мамули и Переса выглядел примерно так
    gr96aed2nxqg
    gr96aed2nxqg
    вчера в 10:54
    Полагаю, что теперь после маман-Черепан даже внезапно ввалившийся с песнями цыганский табор покажется руководству Реалу очень интеллигентной, скромной и тактичной компанией
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    вчера в 10:43
    Маму тоже надо в состав включить.. Играющим тренером.. Вся "семейка" будет в сборе.. А-ха-ха-ха.. 🤭
    Гость
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