Мать Мбаппе последние дни находилась в Мадриде и общалась с «Реалом»

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вчера, 08:57

Файза Ламари, мать нападающего ПСЖ , последние дни находилась в Мадриде.

Она общалась с «Реалом» на тему деталей контракта клуба с ее сыном. Отмечается, что договор игрока с коллективом согласован, Ламари занималась также вопросом жилья в столице Испании.

Ранее сообщалось, что к «сливочным» может присоединиться и младший брат футболиста.