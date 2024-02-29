Мать Мбаппе последние дни находилась в Мадриде и общалась с «Реалом»

Файза Ламари, мать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, последние дни находилась в Мадриде.
Она общалась с «Реалом» на тему деталей контракта клуба с ее сыном. Отмечается, что договор игрока с коллективом согласован, Ламари занималась также вопросом жилья в столице Испании.
Ранее сообщалось, что к «сливочным» может присоединиться и младший брат футболиста.
Слишком затянулось это всё, слишком много факторов, показывающих на провал в Испании этого трансфера, однако, я всё равно пожелаю успехов французу в Мадриде, ведь всегда приятнее смотреть на сильную команду с классными игроками, а развалившийся Реал, думаю, никого не обрадует.
Слишком затянулось это всё, слишком много факторов, показывающих на провал в Испании этого трансфера, однако, я всё равно пожелаю успехов французу в Мадриде, ведь всегда приятнее смотреть на сильную команду с классными игроками, а развалившийся Реал, думаю, никого не обрадует.
Жизнь длинная. Рвачи и те, которые любят хапнуть за раз, в реальности, как правило - спринтеры + недалёкие. Они здраво начинают, но быстро сдуваются... на милость победителя, - того, кто умеет ждать, терпеть, идти на компромисс..., и бить вовремя - чтоб наверняка.
Кроме того ... класть на Тебаса в Премьере, равно как и на Чефера в УЕФА, и продолжать гнуть своё (Суперлига), при этом оставаясь неприкасаемым не только в личном аспекте, но и в разрезе клубов, - это ли не истинное влияние ?
P.S. Думаю по поводу деда Фло и его нынешнего положения, ты далёк от истины.
Жизнь длинная. Рвачи и те, которые любят хапнуть за раз, в реальности, как правило - спринтеры + недалёкие. Они здраво начинают, но быстро сдуваются... на милость победителя, - того, кто умеет ждать, терпеть, идти на компромисс..., и бить вовремя - чтоб наверняка.
Кроме того ... класть на Тебаса в Премьере, равно как и на Чефера в УЕФА, и продолжать гнуть своё (Суперлига), при этом оставаясь неприкасаемым не только в личном аспекте, но и в разрезе клубов, - это ли не истинное влияние ?
P.S. Думаю по поводу деда Фло и его нынешнего положения, ты далёк от истины.