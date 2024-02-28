Холанд может перейти в «Барселону»

Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда встретился со спортивным директором «Барселоны» Деку в Испании.
Представители обсуждали потенциальный трансфер норвежца.
В контракте у Холанда есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро.
Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда встретился со спортивным директором «Барселоны» Деку в Испании.
Представители обсуждали потенциальный трансфер норвежца.
В контракте у Холанда есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро.
Все ждут нового большого противостояния, но сейчас нет игроков такого уровня.
Мбаппе с Холандом на сегодня две раскрученные фигуры, которые могут потенциально претендовать на эти роли, но для этого им надо оказаться в одном чемпионате и в двух больших командах, тогда это противостояние будет настоящим.
Не знаю как всё повернётся, но если Мбаппе окажется в Реале а Холанд в Барсе, то от этого выиграют все как игроки, команды, чемпионат так и весь мировой футбол.
Если же они будут в разных чемпионатах или ещё хуже в одной, то большого противостояния не получится, это будет рассматриваться как нечто иное.
Все ждут нового большого противостояния, но сейчас нет игроков такого уровня.
Мбаппе с Холандом на сегодня две раскрученные фигуры, которые могут потенциально претендовать на эти роли, но для этого им надо оказаться в одном чемпионате и в двух больших командах, тогда это противостояние будет настоящим.
Не знаю как всё повернётся, но если Мбаппе окажется в Реале а Холанд в Барсе, то от этого выиграют все как игроки, команды, чемпионат так и весь мировой футбол.
Если же они будут в разных чемпионатах или ещё хуже в одной, то большого противостояния не получится, это будет рассматриваться как нечто иное.
Деку: А что там насчёт Холанда? Может быть, он в Барселону перейдёт?
Агент: Может быть и перейдёт.
Деку: Хахаха 😄
Агент: Хахаха 😆
"И все засмеялись!" (с)
Деку: А что там насчёт Холанда? Может быть, он в Барселону перейдёт?
Агент: Может быть и перейдёт.
Деку: Хахаха 😄
Агент: Хахаха 😆
"И все засмеялись!" (с)
деньги есть ?
деньги есть ?