Холанд может перейти в «Барселону»

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вчера, 23:56

Агент форварда «Манчестер Сити» встретился со спортивным директором «Барселоны» в Испании.

Представители обсуждали потенциальный трансфер норвежца.

В контракте у Холанда есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро.