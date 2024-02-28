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Холанд может перейти в «Барселону»

вчера, 23:56

Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда встретился со спортивным директором «Барселоны» Деку в Испании.

Представители обсуждали потенциальный трансфер норвежца.

В контракте у Холанда есть пункт об отступных в размере 200 миллионов евро.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:17
Эра великого противостояния между Месси и Роналду уже закончилась (сейчас это просто отголоски прошлого). Пик этого противостояния пришёлся на этап когда они были игроками Барсы и Реала.
Все ждут нового большого противостояния, но сейчас нет игроков такого уровня.
Мбаппе с Холандом на сегодня две раскрученные фигуры, которые могут потенциально претендовать на эти роли, но для этого им надо оказаться в одном чемпионате и в двух больших командах, тогда это противостояние будет настоящим.
Не знаю как всё повернётся, но если Мбаппе окажется в Реале а Холанд в Барсе, то от этого выиграют все как игроки, команды, чемпионат так и весь мировой футбол.
Если же они будут в разных чемпионатах или ещё хуже в одной, то большого противостояния не получится, это будет рассматриваться как нечто иное.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 11:39
Скорее всего, обсуждали трансферы других клиентов этого агента, а в какой-то момент шутки ради состоялся диалог:
Деку: А что там насчёт Холанда? Может быть, он в Барселону перейдёт?
Агент: Может быть и перейдёт.
Деку: Хахаха 😄
Агент: Хахаха 😆
"И все засмеялись!" (с)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:28
Интересно было бы посмотреть Холанда в Барселоне.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Искендер 3 (раскрыть)
сегодня в 09:58
Я даже сказал бы "Не смешно". ))
Искендер 3
Искендер 3
сегодня в 08:15
Смешно)))
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 08:04
В это невозможно поверить, видя финансовое положение Барсы. Но я был бы этому только рад, это бы означало что Ла лига времен Рона и Месси возвращается.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:37
Во-первых, зачем ему это надо с точки зрения спортивных достижений. Во-вторых, испанцы просто не найдут таких денег.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:20
Говорили, что Барселона может подписать его за 100. А теперь 200?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 07:08
какого типа ей нужен футболист? а Левандовский не такого типа? кто забивал больше всех в Европе до перехода в Барсу? )) трансферами можно усилить команду, которая на ходу, а не команду, которая держится на плаву только потому, что некоторые матчи выигрываются благодаря индивидуальным действиям каких-то игроков
112910415
112910415
сегодня в 05:42, ред.
это даже странно
деньги есть ?
амурец
амурец
сегодня в 03:02
без Негейры Барселона не перспективна
dkwr2gahrkfj
dkwr2gahrkfj
сегодня в 02:29
Холанд будет идиотом, если туда перейдёт
Tex
Tex
сегодня в 00:52
Только вот зачем. С другой стороны золотые мячики выдают только игрокам Реала и Барселоны, вне зависимости от достижений, так что для сбора персональных наград - это вполне разумное решение
Александр Валяев
Александр Валяев
сегодня в 00:43, ред.
Барселона на кредите, максимум когда истечёт контракт
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 00:16
...может перейти, но судя по всему только в качестве тренера.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:03
Откуда у Барселоны такие деньги 💰 💰 💰??!)
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