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«Атлетико» не продаст билеты болельщикам «Атлетика» на матч Ла Лиги

сегодня, 01:09
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик28.04.2024 Не начался

«Атлетико» сделал заявление в связи с событиями, произошедшими в Бильбао перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетиком».

После серьёзных инцидентов с безопасностью, произошедших вчера за несколько часов до ответного матча полуфинала Кубка Испании в Бильбао, клуб хочет осудить плохую работу службы безопасности и хаос, вызванный неприемлемым поведением некоторых радикальных болельщиков «Атлетика», что создало ситуации повышенного риска как для спортивных болельщиков, так и для представителей СМИ и сотрудников службы безопасности обоих клубов. Из-за этих инцидентов автобус, в котором ехали наши игроки и тренерский штаб, был вынужден изменить маршрут до стадиона, а всем пришлось оставаться внутри автобуса в течение 35 минут, хотя отель находился всего в 500 метрах от стадиона «Сан Мамес».

За несколько дней до матча «Атлетико» неоднократно настаивал на необходимости адекватной защиты как основной команды, так и наших членов, которые приобрели билеты на матч. Соответствующая информация в подробностях (список болельщиков, автобусы, на которых они ехали и так далее) была предоставлена организаторам и властям.

Мы также осуждаем очень серьёзное нападение, которому подверглась группа болельщиков «Атлетико» за несколько часов до матча, когда она находилась в баре возле стадиона, и которое привело к серьёзным травмам одного из фанатов, его пришлось доставить в больницу. Клуб связался с пострадавшим, как только узнал его личность, чтобы узнать о состоянии его здоровья. К сожалению, этот инцидент не был единичным событием, учитывая, что в течение дня группы радикальных фанатов запугивали и угрожали толпам болельщиков «Атлетико», даже входившим в бары и рестораны, чтобы опознать и жестоко запугать их. Ситуация привела к сценам паники, которые усилились у ворот стадиона, особенно при входе приезжих болельщиков, среди которых были дети и семьи, несмотря на то, что в течение всего дня сотрудники службы безопасности «Атлетико» настойчиво просили помочь усилить меры защиты.

Ввиду серьёзности произошедших вчера событий, вызванных действиями значительного числа болельщиков «Атлетика», как видно на многочисленных изображениях и видео, а также во избежание инцидентов в матче Ла Лиги, который состоится в выходные 26/27 апреля на стадионе «Сивитас Метрополитано», мы, к сожалению, вынуждены принять решение не продавать билеты приезжим болельщикам, исключительно на указанный матч. Эта мера была согласована сегодня утром с Национальной полицией, Ла Лигой и «Атлетиком».

С другой стороны, ни одно из досадных происшествий, которые окружали вчерашний матч, не должны омрачать победу «Атлетика», который мы поздравляем с выходом в финал Кубка.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 04:41
Ерунда какая-то!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 03:59
Тоже мне причина. Сказал бы честно что в отместку
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 03:56
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 01:50
    Пещерный век там в европах....
    У отсталых даже Fan Id нету....
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:11
    Как-то совсем не по братски, не Атлетично ☝️😉
    Гость
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