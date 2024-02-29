На игру «Динамо» и «Локомотива» продано более 10 тысяч билетов

1709196221

вчера, 11:43

На матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» продано более 10 тысяч билетов.

«Бело-голубые» идут на 3-м месте в таблице чемпионата России (32 балла), «красно-зеленые» расположились на 4-й строчке (31 пункт).

Игра состоится 3 марта.