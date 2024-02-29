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На игру «Динамо» и «Локомотива» продано более 10 тысяч билетов

вчера, 11:43
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив03.03.2024 в 16:30 Не начался

На матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» продано более 10 тысяч билетов.

«Бело-голубые» идут на 3-м месте в таблице чемпионата России (32 балла), «красно-зеленые» расположились на 4-й строчке (31 пункт).

Игра состоится 3 марта.

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Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:03
Только бы снегопад не пошёл, всё испортит. Тёплая погода располагает к обильным осадкам.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:33
Страхуетесь?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:59
У Динамо неплохой шанс подпрыгнуть до лидеров....
4 домашние игры подряд в РПЛ...
Capral
Capral ответ Koba8888 (раскрыть)
вчера в 16:20
Гол конечно красив. Но, вы не видели, гол М.Д.Гершковича, в ворота Шахтера, в Донецке в 1978г!!!!!!! Уверяю вас- точно не хуже!!!!!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:16
Да, Дружище, было и такое, с великолепным комментарием, незабвенного В.Перетурина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но, та команда, как и Спартак-90х, были осколками, гениального советского футбола!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Леоненко- конечно мерзавец, сбежал из Динамо в Киев, урод. Кстате, сейчас, льет грязь на киевлян и руководство, живя в Киеве... Ну, а так, конечно- есть, что вспомнить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
баск
баск ответ 2ke2emayaufk (раскрыть)
вчера в 16:12
До матча целых трое суток.

Значительная часть болельщиков берут билеты накануне, а многие и вовсе в день матча, так что ещё не вечер..)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
...а в Москве солнышко, оттепель...!!! Перетурин жив, интервью с русским игроком, всё как у людей, тогда...................!!!
Koba8888
Koba8888
вчера в 15:17
Этот человек запомнился гениальным голом в стиле Марадоны, когда прошел с середины поля всю команду соперника.

c32apcs7d4wh
c32apcs7d4wh
вчера в 14:36
Fan_Id в действии: не чипированным и собакам входа нет!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:21
Маловато будет, может ещё докупят !
Capral
Capral ответ 2ke2emayaufk (раскрыть)
вчера в 13:32
С Локомотивом, у нас, никогда не было принципиальных игр. В советское время, эта команда 13 раз побывала во 2-й лиге, в то время, как ДИНАМО- был элитным клубом, многократным чемпионом и призером страны. После развала Великой страны всё поменялось- уже Локо, стал одной из ведущих команд, в то время, как родное ДИНАМО- стало середняком... Принципиальными дерби, у нас были и остаются со Спартаком и ЦСКА. Но, и с Локо, у нас были неприятности, как на пример, поражение -0:2, в "День милиции" на родном "ДИНАМО", в 1977-м. И, в день открытия ст."ДИНАМО", после реконструкции в 1980-м, когда мы проиграли железнодорожникам-0:1.

Ну, это так- небольшой экскурс в историю взаимоотношений двух клубов.
f7z8d77947xe
f7z8d77947xe
вчера в 13:31
О как.... на Зенит почти в 5 раз больше придут....
2ke2emayaufk
2ke2emayaufk
вчера в 13:19
Что то совсем мало ... вроде как московское дерби.
Giovanny
Giovanny
вчера в 13:12
Да уж, вот и возникает вопрос, зачем в Москве столько команд.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:14
А по идеи, должен быть аншлаг...
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