На игру «Динамо» и «Локомотива» продано более 10 тысяч билетов

На матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» продано более 10 тысяч билетов.
«Бело-голубые» идут на 3-м месте в таблице чемпионата России (32 балла), «красно-зеленые» расположились на 4-й строчке (31 пункт).
Игра состоится 3 марта.
На матч РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом» продано более 10 тысяч билетов.
«Бело-голубые» идут на 3-м месте в таблице чемпионата России (32 балла), «красно-зеленые» расположились на 4-й строчке (31 пункт).
Игра состоится 3 марта.
Ну, это так- небольшой экскурс в историю взаимоотношений двух клубов.
Ну, это так- небольшой экскурс в историю взаимоотношений двух клубов.