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Стало известно, сколько болельщиков «Зенит» ожидает на матче со «Спартаком»

вчера, 09:40
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 19:30 Не начался

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об ожидаемом количестве зрителей на матче РПЛ со «Спартаком».

Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей.

Игра состоится 2 марта. Ранее стало известно, кто станет арбитром встречи.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:22, ред.
Звезда по имени Солнце
Интересно, а когда будут извиняться те, кто кричал о том, что пока не отменят Fan ID на стадион ходить не будут?
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Стадион заполнится и без тех, кто кричал. Они только громко кричали, а по сути их очень мало, по сравнению с основной массой болельщиков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:06
Не так часто Манфред Угальде посещает Питер....
Тут уж реально любой отодвинет дела и ломанётся на арену....
Интерес
Интерес ответ j8ax9cayagmb (раскрыть)
вчера в 12:21
Там только Шнур с матерными шлягерами аншлаги собирал. Бывшая "Культурная столица"...
j8ax9cayagmb
j8ax9cayagmb
вчера в 11:47
Что, даже аншлага не будет что ли?
adekvat
adekvat
вчера в 11:43
Соскучались болельщики по футболу.
Накир
Накир
вчера в 11:35
Хорошая поддержка для Зени в там матче будет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 11:29
Интересно, а когда будут извиняться те, кто кричал о том, что пока не отменят Fan ID на стадион ходить не будут?
А то как то запал упал и потихоньку, по тихому ходят, а сколько было криков.
Да есть, которые до сих пор упираются, но в большинстве случаев это те у кого рыльце в пушку.
А вообще надо свои команды поддерживать!!!
mf8g2h279583
mf8g2h279583
вчера в 11:24
Хорошая посещаемость на первый матч.
Giovanny
Giovanny
вчера в 11:07
Какое количество болельщиков порадуется победе Зенита.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:16
Количество болел Зенита приличное,возможно будет бльше!
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