Стало известно, сколько болельщиков «Зенит» ожидает на матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об ожидаемом количестве зрителей на матче РПЛ со «Спартаком».
Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей.
Игра состоится 2 марта. Ранее стало известно, кто станет арбитром встречи.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об ожидаемом количестве зрителей на матче РПЛ со «Спартаком».
Ожидаем 50 тысяч плюс посетителей.
Игра состоится 2 марта. Ранее стало известно, кто станет арбитром встречи.
Интересно, а когда будут извиняться те, кто кричал о том, что пока не отменят Fan ID на стадион ходить не будут?
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Стадион заполнится и без тех, кто кричал. Они только громко кричали, а по сути их очень мало, по сравнению с основной массой болельщиков.
Интересно, а когда будут извиняться те, кто кричал о том, что пока не отменят Fan ID на стадион ходить не будут?
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Стадион заполнится и без тех, кто кричал. Они только громко кричали, а по сути их очень мало, по сравнению с основной массой болельщиков.
Тут уж реально любой отодвинет дела и ломанётся на арену....
Тут уж реально любой отодвинет дела и ломанётся на арену....
А то как то запал упал и потихоньку, по тихому ходят, а сколько было криков.
Да есть, которые до сих пор упираются, но в большинстве случаев это те у кого рыльце в пушку.
А вообще надо свои команды поддерживать!!!
А то как то запал упал и потихоньку, по тихому ходят, а сколько было криков.
Да есть, которые до сих пор упираются, но в большинстве случаев это те у кого рыльце в пушку.
А вообще надо свои команды поддерживать!!!