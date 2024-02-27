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4 тысячи билетов продано за первый час на матч Россия — Сербия

вчера, 19:45
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СербияСербия21.03.2024 Не начался

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, сколько билетов было реализовано на товарищеский матч Россия — Сербия за первый час с момента начала продаж.

Игра пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Сегодня стартовала продажа билетов на данный поединок.

За первый час со старта продаж было продано 4 тысячи билетов на матч Россия — Сербия.

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Источник: tass.ru
Стартовала продажа билетов на матч России против Сербии
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:52
народу это интересно
настоящий футбол !
ОПС
ОПС
сегодня в 03:18
Уже понятно, что скоро начнут спрашивать лишний билетик.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:38
Всё раскупят,лишь бы все поместились на стадионе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:54
Вот это да....
До матча ещё 576 часов...и по 4000 билетов в час....
Это продадут 2 304 000 билетов....
Молодцы...радует что бизнес процветает...
drug01
drug01
вчера в 20:31
Нам нужен большой футбол!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:27
Давно сборную не видели - это точно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:26
Народ соскучился по футболу .
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