4 тысячи билетов продано за первый час на матч Россия — Сербия

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вчера, 19:45

В службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) сообщили, сколько билетов было реализовано на товарищеский матч Россия — Сербия за первый час с момента начала продаж.

Игра пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Сегодня стартовала продажа билетов на данный поединок.