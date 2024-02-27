4 тысячи билетов продано за первый час на матч Россия — Сербия

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили, сколько билетов было реализовано на товарищеский матч Россия — Сербия за первый час с момента начала продаж.
Игра пройдёт 21 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 20:00 по московскому времени. Сегодня стартовала продажа билетов на данный поединок.
За первый час со старта продаж было продано 4 тысячи билетов на матч Россия — Сербия.
настоящий футбол !
настоящий футбол !
До матча ещё 576 часов...и по 4000 билетов в час....
Это продадут 2 304 000 билетов....
Молодцы...радует что бизнес процветает...
До матча ещё 576 часов...и по 4000 билетов в час....
Это продадут 2 304 000 билетов....
Молодцы...радует что бизнес процветает...