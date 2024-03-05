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«Спарта» выкупила нападающего «Тулузы»

сегодня, 14:37

«Спарта» активировала опцию выкупа нападающего «Тулузы» Велько Бирманчевича. Официально данная сделка будет оформлена 1 июля 2024 года. Сейчас игрок находится в аренде в «Спарте». Сумма выкупа составит 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Бирманчевич сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 16:12
1 июля Спарта будет оформлена сделка и нападающий Тулузы будет выкуплен! Желаем удачи!
Интерес
Интерес
сегодня в 15:32, ред.
Понятное дело,почему...Потому что Промес вряд ли сыграет больше в текущем сезоне.
"Юридический консультант из ОАЭ Хасан Элхайс назвал условия экстрадиции легионера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.


Эксперт рассказал, что Нидерланды должны подать в ОАЭ запрос на экстрадицию в течение 60 дней. «Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — объяснил он.

Значит будут этот скок ждать и не выпустят.Хитрецы арабы,и вашим,и нашим!
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