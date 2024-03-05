«Спарта» выкупила нападающего «Тулузы»

«Спарта» активировала опцию выкупа нападающего «Тулузы» Велько Бирманчевича. Официально данная сделка будет оформлена 1 июля 2024 года. Сейчас игрок находится в аренде в «Спарте». Сумма выкупа составит 3 миллиона евро.
В текущем сезоне Бирманчевич сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.
"Юридический консультант из ОАЭ Хасан Элхайс назвал условия экстрадиции легионера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.
Эксперт рассказал, что Нидерланды должны подать в ОАЭ запрос на экстрадицию в течение 60 дней. «Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — объяснил он.
Значит будут этот скок ждать и не выпустят.Хитрецы арабы,и вашим,и нашим!
"Юридический консультант из ОАЭ Хасан Элхайс назвал условия экстрадиции легионера «Спартака» Квинси Промеса в Нидерланды.
Эксперт рассказал, что Нидерланды должны подать в ОАЭ запрос на экстрадицию в течение 60 дней. «Запрашиваемое лицо может оставаться под стражей до тех пор, пока не будет получен запрос на экстрадицию, такой арест может быть прекращен, если запрос не будет получен в течение 60 дней», — объяснил он.
Значит будут этот скок ждать и не выпустят.Хитрецы арабы,и вашим,и нашим!