«Спарта» выкупила нападающего «Тулузы»

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сегодня, 14:37

«Спарта» активировала опцию выкупа нападающего «Тулузы» . Официально данная сделка будет оформлена 1 июля 2024 года. Сейчас игрок находится в аренде в «Спарте». Сумма выкупа составит 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Бирманчевич сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вингера в 4,5 миллиона евро.