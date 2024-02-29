«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ньюкасла»

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вчера, 21:18

Пресс-служба «Торонто» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ньюкасла» .

Контракт с футболистом подписан до 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасла». Он выступал за первую команду «сорок» с 2019 года.