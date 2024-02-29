«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ньюкасла»

Пресс-служба «Торонто» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафа.
Контракт с футболистом подписан до 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасла». Он выступал за первую команду «сорок» с 2019 года.
В моей группе было минимум 12 аккаунтов одного пользователя и все они активно делали ставки. Причём у двух аккаунтов шальные ставки залетали и их обошёл только на флажке, контролируя последние ставки.
Но я об этом не трубил, не восхвалял себя какой я умный.
И тем более не вспоминаю когда и кого я там обыграл.
Вообще в случае подобных побед всегда молчу, не считаю это за гордость, так как это всего конкурс и я не ставлю цель у кого то там выиграть.
Залетело повезло, проехали и забыли.
Для меня это не смысл жизни, так небольшое развлечение.
В моей группе было минимум 12 аккаунтов одного пользователя и все они активно делали ставки. Причём у двух аккаунтов шальные ставки залетали и их обошёл только на флажке, контролируя последние ставки.
Но я об этом не трубил, не восхвалял себя какой я умный.
И тем более не вспоминаю когда и кого я там обыграл.
Вообще в случае подобных побед всегда молчу, не считаю это за гордость, так как это всего конкурс и я не ставлю цель у кого то там выиграть.
Залетело повезло, проехали и забыли.
Для меня это не смысл жизни, так небольшое развлечение.
Ты просто без этого не можешь.
Ты просто без этого не можешь.