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«Торонто» объявил о трансфере бывшего полузащитника «Ньюкасла»

вчера, 21:18

Пресс-служба «Торонто» объявила о переходе бывшего полузащитника «Ньюкасла» Мэттью Лонгстафа.

Контракт с футболистом подписан до 2025 года (с возможностью продления на ещё один сезон). Трансфер состоялся на правах свободного агента.

Лонгстафф является воспитанником «Ньюкасла». Он выступал за первую команду «сорок» с 2019 года.

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Все комментарии
Neutron029
Neutron029
вчера в 21:52
    Neutron029
    Neutron029 ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Да, да, это правда. Постарайтесь в следующем месяце заработать по 30 000 очков для конкурса с каждого аккаунта, а не с четырех, тогда шансы возрастут. Медведь, конечно, силен, но охотник может выиграть эту схватку. Желаю удачи!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 21:38
    Интересная штука получается.
    В моей группе было минимум 12 аккаунтов одного пользователя и все они активно делали ставки. Причём у двух аккаунтов шальные ставки залетали и их обошёл только на флажке, контролируя последние ставки.
    Но я об этом не трубил, не восхвалял себя какой я умный.
    И тем более не вспоминаю когда и кого я там обыграл.
    Вообще в случае подобных побед всегда молчу, не считаю это за гордость, так как это всего конкурс и я не ставлю цель у кого то там выиграть.
    Залетело повезло, проехали и забыли.
    Для меня это не смысл жизни, так небольшое развлечение.
    Neutron029
    Neutron029
    вчера в 21:29
    Еще раз - рад за Игоря!
    Neutron029
    Neutron029
    вчера в 21:28
    Я не знал, что сказать правду, основываясь на фактах, это самовосхваление.
    Neutron029
    Neutron029
    вчера в 21:24
    Повторюсь, мне не нужно ждать год, чтобы поздравить друга. Я имел ввиду другое. Я думаю, умный человек должен понять, что я имел в виду.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 21:23
    Так ты не просто поздравил, ты начал опять всех обсуждать и себя хвалить.
    Ты просто без этого не можешь.
    Гость
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