За Глушаковым пришла команда-чемпион. В «Урарту» бывший тренер «Спартака» и борьба за еврокубки

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сегодня, 12:59

Продлил футбольную жизнь.

Денис Глушаков на протяжении полугода искал себе новую команду – дошло даже до приглашения от Басты в « СКА Ростов», который теперь будет выступать в Медиалиге. Но возрастной полузащитник предпочёл остаться в профессиональном спорте. Вспоминаем, как протекали последние годы карьеры экс-лидера чемпионского «Спартака».

Ушёл из тонущих «Химок»

С отставки Сергея Юрана с поста главного тренера для «Химок» начался ад. Несколько перестановок на мостике, коллектив на дне турнирной таблицы. Зимой клуб покинула большая часть прежнего костяка – Лантратов отправился в «Локомотив», Зуев перешёл в «Крылья Советов», Кухарчука подобрало «Торпедо». В их числе был и Глушаков – с полузащитником договорился «Пари НН».

У нижегородцев собралась довольно молодая команда, которой пригодился бы возрастной лидер раздевалки. Денис к тому же приносил пользу на поле – в тех же «Химках» он регулярно появлялся в старте, в сезоне-21/22 забил 11 мячей и отдал 2 голевые.

Расставание прошло максимально гладко. Денис не критиковал руководство химчан, когда те после отличного старта уволили Юрана. Дело ограничивалось стычками с Гогниевым – но и об этом хавбек рассказал сильно позже.

После замены не было никаких скандалов. Когда он меня заменил, то пошёл от меня. Я это увидел и ушёл в раздевалку. Если бы он направлялся ко мне, я бы пожал руку и сел спокойно. Но он ушёл, а потом увидел, как я пошёл в раздевалку, и начал что-то кричать мне в спину. Все думали, что я уехал домой, а я спокойно сидел в раздевалке. Он подошёл и спросил: «Я тебя заменить не могу?» Я ответил: «Можешь». Гогниев продолжил: «В команде останусь или я, или ты». Я говорю: «Да нет проблем!» И поехал играть в футбол в Медиалиге.

Ничего плохого не сказал после расторжения контракта. Так футболист остался в Премьер-Лиге, а «Химки» отправились на понижение.

Приходил в «Пари НН» к Горлову и пересёкся с Юраном

В «Пари НН» были свои вызовы. Команде экстренно пришлось менять вектор развития. Летом 2022 года они отказались от Александра Кержакова, чтобы коллектив возглавил Михаил Галактионов. Тренер молодёжной сборной отлично вписывался в линию с развитием молодых игроков. Но в ноябре за перспективным наставником пришёл очистившийся «Локомотив», плюс пришлось отпустить лидера обороны Илью Агапова в ЦСКА .

Тогда «Пари НН» сбалансировал состав возрастным Глушаковым и привёл молодого тренера Артёма Горлова. Но с новым наставником коллектив продолжил укрепляться в зоне стыков – и в апреле Денис вновь встретился с Сергеем Юраном.

Специалист хорошо относился к исполнителю, называл его проводником своих идей. Клубу тогда требовалась психологическая встряска, Юран в этом плане подошёл отлично. С боем «Пари НН» удержался в стыках, но сам Глушаков в последних играх не участвовал. Расстались, кстати, тоже полюбовно.

«БроукБойз», «Спартак» Кострома

В свободном плавании у полузащитника возникли серьёзные проблемы – команды всё реже обращались к его кандидатуре. Всё же футболисту исполнилось уже 36 лет, не было уверенности в его форме. Тем более после «Спартака» хавбек поступательно двигался всё ниже.

К тому моменту Денис уже обратил внимание на медиафутбол. В начале июня «Броукбойз» сообщали о переговорах с футболистом. В августе заявился за этот коллектив и в сентябре провёл пару матчей.

Но акцент всё же сохранялся на профессиональном футболе – так что в конце сентября Денис Глушаков подписал контракт со «Спартаком» из Костромы, за который играл вплоть до зимней паузы.

Тренировался с «Ростовом», мог начать тренерский путь

Зимние сборы стали отличным вариантом для поиска команды – Артём Дзюба так летом 2022-го тренировался с «Рубином» Леонида Слуцкого. А Денис Глушаков нынешней зимой договорился поддерживать форму с «Ростовом» — с южанами хавбек провёл зимние сборы, сыграл в товарищеском матче, Валерий Карпин не исключал, что футболист останется в команде.

Даже сообщалось, что стороны подпишут контракт до окончания сезона с прицелом на дальнейшее сотрудничество – но уже с Глушаковым-тренером. На деле Глушаков покинул клуб, как только набрал форму – и говорил, что приступает к переговорам.

С хорошим тренерским штабом и тренировочным процессом мне это удалось. Я почувствовал новый прилив сил. Что касается дальнейшего продолжения карьеры, то есть звонки, варианты с новым клубом. Это вопрос, который будет решаться в течение следующих дней.

В итоге подписал контракт с чемпионом Армении

«Урарту» после чемпионского сезона не в лучшей форме. Коллектив откатился на прежние позиции за пределы топ-3 и зимой вышел на рынок – перед подписанием Глушакова в команде уже оказался Александр Долгов (с ним полузащитник играл в «Химках»), а главным тренером работал Дмитрий Гунько (до этого они пересекались в «Спартаке»).

Для Дениса это отличный вариант продолжения карьеры. В коллективе можно продолжать претендовать на титулы, заново прочувствовать напряжение топ-матчей, бороться за попадание в еврокубки. С адаптацией в новой команде у полузащитника никогда не было проблем – а тут ещё и отлично знакомый тренер, бывший одноклубник. Ещё на какой-то срок Глушаков точно будет играть – а дальше можно подумать о мечте вернуться в «Спартак».