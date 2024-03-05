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«Интер Майами» обменял экс-капитана для разгрузки платёжной ведомости

сегодня, 10:42

«Интер Майами» объявил об обмене защитника ДеАндре Йедлина в «Цинциннати».

Эта сделка позволит клубу из Флориды разгрузить платёжную ведомость.

Футболист играл за «Интер» с февраля 2022 года, и на протяжении большей части своего выступления за команду носил капитанскую повязку.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:46
это жизнь, и она сурова !
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 11:50
Все бабки на жадного гнома уходят. Интер Маями ждет путь Барсы, погрязнут в долгах и не смогут регестрировать новых игроков.
gnpg2yqys9ge
gnpg2yqys9ge
сегодня в 11:23
Когда в команде Месси разгрузить реально платежную ведомость практически невозможно.
Neutron029
Neutron029 ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 11:19
Дима Логинов, спасибо за ваш комментарий! Вы правы, у меня тоже белая зависть к тем, кто комментирует постоянно не выходя из дома - сидя дома. Но это их выбор. А мой график более плотный. По профессии я архитектор, часто занимаюсь проектами - до 04:00 утра. Мои комментарии в столь поздний час объясняются этим. Мне не сложно зайти на сайт и оставить комментарий за 12 секунд каждые два часа, согласитесь, это не так уж и много. 8 раз по 12 секунд - 96 секунд за день. Я редко пишу длинные комментарии, и на каждый уходит не более 1:30 минут. Остальное время занимаюсь спортом, в частности три дня в неделю играю в баскетбол с друзьями и иностранцами, в том числе с русскими. Также по выходным иногда тренируюсь в горах выше 3300 метров, когда весна и лето. Веду здоровый образ жизни, не курю, не пью и не общаюсь с людьми, вредными для моего здоровья. Я часто хожу в походы с туристами и за последний год у меня появилось трое русских друзей - Вадим, Мария и Таня. Иногда мы вместе планируем выходные — куда пойти на этот раз. Они очень любят горы Армении.

П. С. А это фото с моих тренировок в горах выше 3300 метров, об этом я писал выше. Желаю вам всем Солнца. Играю в КП без фанатизма, за три года сыграл всего 14 месяцев, согласитесь, это очень мало по сравнению с другими, которые играют здесь каждый день в течение многих лет. Желаю здравствовать!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:02
Вот гном что творит он скоро и компанию Aplle обонкротит
drug01
drug01
сегодня в 10:45
Иногда приходится совершать действия чтобы улучшить финансовое положение
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:44
На кого обменяли? Или на что?)))
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