«Интер Майами» обменял экс-капитана для разгрузки платёжной ведомости

«Интер Майами» объявил об обмене защитника ДеАндре Йедлина в «Цинциннати».
Эта сделка позволит клубу из Флориды разгрузить платёжную ведомость.
Футболист играл за «Интер» с февраля 2022 года, и на протяжении большей части своего выступления за команду носил капитанскую повязку.
П. С. А это фото с моих тренировок в горах выше 3300 метров, об этом я писал выше. Желаю вам всем Солнца. Играю в КП без фанатизма, за три года сыграл всего 14 месяцев, согласитесь, это очень мало по сравнению с другими, которые играют здесь каждый день в течение многих лет. Желаю здравствовать!
П. С. А это фото с моих тренировок в горах выше 3300 метров, об этом я писал выше. Желаю вам всем Солнца. Играю в КП без фанатизма, за три года сыграл всего 14 месяцев, согласитесь, это очень мало по сравнению с другими, которые играют здесь каждый день в течение многих лет. Желаю здравствовать!