«Интер Майами» обменял экс-капитана для разгрузки платёжной ведомости

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сегодня, 10:42

«Интер Майами» объявил об обмене защитника в «Цинциннати».

Эта сделка позволит клубу из Флориды разгрузить платёжную ведомость.

Футболист играл за «Интер» с февраля 2022 года, и на протяжении большей части своего выступления за команду носил капитанскую повязку.