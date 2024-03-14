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«Балтика» навела порядок в раздевалке и оставила сувениры для «Локомотива»

вчера, 23:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаЗакончился после серии пенальти

«Балтика» навела порядок в раздевалке после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» в Москве.

Калининградцы одержали победу в серии пенальти со счётом 7:6 и вышли в следующую стадию верхней сетки плей-офф турнира.

После игры гостевая команда также оставила сувениры.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 08:42
Красота!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:24
Какие ребята молодцы,вот всем бы так действовать!
3549p4qqg2wx
3549p4qqg2wx
сегодня в 06:50
Буду теперь болеть за Балтику.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
и это замечательно
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 05:17
Свиней хватает...
А самое главное обратить на это внимание и отметить словами благодарности.
Я думаю Балтики это приятно услышать, так же как и Локо увидеть прибранную за собой раздевалку, да ещё и с сувенирами на память.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:46
А что, обычно порядок не наводят?
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:23
Очень достойно себя повели. Интересно, сделали бы они то же самое, в случае поражения? Но это мы уже не узнаем.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:41
Бананы оставили, лишь бы негры не подумали ниче лишнего)
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Респект и Уважение Игнашевичу !
Интерес
Интерес
вчера в 23:47, ред.
Молодцы.Удачной жеребьёвки.Желательно,СКА.
ABir
ABir
вчера в 23:38
Балтийцы осознали, что повели себя дерзко, и чтобы сгладить ситуацию проявили максимальный такт и порядочность по отношению к проигравшему сопернику
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