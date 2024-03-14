«Балтика» навела порядок в раздевалке и оставила сувениры для «Локомотива»

«Балтика» навела порядок в раздевалке после ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» в Москве.
Калининградцы одержали победу в серии пенальти со счётом 7:6 и вышли в следующую стадию верхней сетки плей-офф турнира.
После игры гостевая команда также оставила сувениры.
А самое главное обратить на это внимание и отметить словами благодарности.
Я думаю Балтики это приятно услышать, так же как и Локо увидеть прибранную за собой раздевалку, да ещё и с сувенирами на память.
А самое главное обратить на это внимание и отметить словами благодарности.
Я думаю Балтики это приятно услышать, так же как и Локо увидеть прибранную за собой раздевалку, да ещё и с сувенирами на память.