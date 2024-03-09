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Родри рассказал, почему не пользуется социальными сетями

сегодня, 17:17

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о причинах, по которым он предпочитает не пользоваться социальными сетями.

Дело даже не в возрасте, поскольку это решение, которое я принял с детства, как только появились эти соцсети. Очень рано я решил жить по-своему, в соответствии со своими стремлениями, не позволяя другим оказывать на меня воздействие. А социальные сети, думаю, способствуют тому, чтобы ты делал что-то, оглядываясь на мнение людей, основываясь на том, чего, как кажется, от тебя ожидают. Я никогда не считал, что нуждаюсь в этом, чувствую себя просто замечательно. Даже думаю, что это отличное решение не только для моей жизни, но и для моей карьеры.

Что подразумеваю под словами «жить по-своему»? Я хочу знакомиться с людьми в реальности, а не виртуально. Поэтому я предпочитаю свою семью, друзей, близких. Понимаю, что в социальных сетях есть немало интересного. Но быть связанным со множеством людей, даже не зная их, – это не мое. Всегда выбираю один хороший разговор с одним человеком, а не тысячу сообщений в соцсетях. Да, это весьма необычно, когда ты занимаешься такой публичной работой как футбол. Но мне так удобнее.

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Все комментарии
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 19:53, ред.
не, ну есть дегенераты, которые вешаются после того как их оскорбили в интернете боты)) нормальные люди не расшатываются фоном эмоций своим от этого. так что вопрос к Родри, а не к миру, кто тут дурачок в 30 боящийся критики в комментах в инсте))
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 19:49
согласен, чел явно из разряда увидел радугу в небе - побежал пороться в 76отан, увидел волка в Ну Погоди с сигаретой и скурился, спился и умер в 22... футболисты то вообще редко умом отличаются, как и любые спортсмены, но зачем это афишировать еще и в интервью
112910415
112910415
сегодня в 19:23
ух, какой правильный парень !
Igo0rek
Igo0rek ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
сегодня в 18:39
Я бы посмотрел на тебя, если бы тебе во всех соцсетях хейтеры строчили проклятия, пожелания смерти и так далее, и таких сообщений десятки тысяч. Думаю твой эмоциональный фон расшатался бы максимально.
allemz
allemz
сегодня в 18:16
Ну прям дофаминовый монстр))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 17:59, ред.
сказано, что якобы соцсети, а значит пользователи, оказывают на участника определённое воздействие, вот здесь и есть суть, пользователь образованный не будет ощущать на себе воздействия ему ненужные, так что дело в восприятии окружающих, а не в соцсетях )
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:35
Здравое мышление у Родри. Достойно уважения.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:32
Это редкость для звезд.
Тем более, что популярные личности хорошо зарабатывают ещё и в своих соц.сетях.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 17:19
Очень мудро со стороны Родри.
Гость
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