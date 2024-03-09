Родри рассказал, почему не пользуется социальными сетями

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о причинах, по которым он предпочитает не пользоваться социальными сетями.

Дело даже не в возрасте, поскольку это решение, которое я принял с детства, как только появились эти соцсети. Очень рано я решил жить по-своему, в соответствии со своими стремлениями, не позволяя другим оказывать на меня воздействие. А социальные сети, думаю, способствуют тому, чтобы ты делал что-то, оглядываясь на мнение людей, основываясь на том, чего, как кажется, от тебя ожидают. Я никогда не считал, что нуждаюсь в этом, чувствую себя просто замечательно. Даже думаю, что это отличное решение не только для моей жизни, но и для моей карьеры.

Что подразумеваю под словами «жить по-своему»? Я хочу знакомиться с людьми в реальности, а не виртуально. Поэтому я предпочитаю свою семью, друзей, близких. Понимаю, что в социальных сетях есть немало интересного. Но быть связанным со множеством людей, даже не зная их, – это не мое. Всегда выбираю один хороший разговор с одним человеком, а не тысячу сообщений в соцсетях. Да, это весьма необычно, когда ты занимаешься такой публичной работой как футбол. Но мне так удобнее.