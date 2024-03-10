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Рамсдейл рассказал о своём хобби

сегодня, 17:58

Голкипер «Арсенала» Аарон Рамсдейл высказался о своём хобби, которое помогает ему справляться с трудностями.

В прошлом году я, Дэн, который был контактным лицом для игроков, Адам, работающий на тренировочной базе, и Джонси, занимающийся экипировкой, заполнили наши альбомы для наклеек.

Каждое утро я был с ними в офисе и часами менял наклейки. Парни помогли мне и в этом сезоне.

Для меня физиотерапевты, массажисты, работники с экипировкой, сотрудники ресторана не менее важны, чем тренерский штаб. Для морального духа, командного настроя и просто для того, чтобы было на кого опереться, с кем поговорить вдали от футбольного мира. Просто полезно поговорить об этом с людьми.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:23
Это перевод что ли такой дурацкий или я только не могу понять связь между альбомом с наклейками и тем, что для него важны физиотерапевты и массажисты? Они тоже альбомы с наклейками заполняли вместе с ним что ли?)
Валерыч
Валерыч
сегодня в 20:39
Ну и хобби... Наклейки менять в альбоме... Детский сад какой-то.))
Может поэтому тебя Артета в запас и отправил, что не повзрослел ты ещё
и не дорос до основного вратаря?
4a8e4yph4m5z
4a8e4yph4m5z
сегодня в 19:57
Дитё дитём, по другому не скажешь.
Гость
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