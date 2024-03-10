Рамсдейл рассказал о своём хобби

Голкипер «Арсенала» высказался о своём хобби, которое помогает ему справляться с трудностями.

В прошлом году я, Дэн, который был контактным лицом для игроков, Адам, работающий на тренировочной базе, и Джонси, занимающийся экипировкой, заполнили наши альбомы для наклеек.

Каждое утро я был с ними в офисе и часами менял наклейки. Парни помогли мне и в этом сезоне.

Для меня физиотерапевты, массажисты, работники с экипировкой, сотрудники ресторана не менее важны, чем тренерский штаб. Для морального духа, командного настроя и просто для того, чтобы было на кого опереться, с кем поговорить вдали от футбольного мира. Просто полезно поговорить об этом с людьми.