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Диалло прокомментировал своё удаление в матче с «Ливерпулем»

вчера, 23:33
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло объяснил своё удаление в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (4:3).

Напомним, в этой игре футболист забил победный гол на 120+1-й минуте, после чего снял футболку во время празднования. За это игрок получил второе предупреждение в данном поединке и был дисквалифицирован.

Я забыл о первой «жёлтой», поэтому удаление меня сильно расстроило.

Но важнее всего победа, а достичь этого в матче с такой сильной командой как «Ливерпуль» — мечта. Очень важный для меня момент.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:03
Очень глупая карточка, но объяснимая...
Гость
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