Диалло прокомментировал своё удаление в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло объяснил своё удаление в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (4:3).
Напомним, в этой игре футболист забил победный гол на 120+1-й минуте, после чего снял футболку во время празднования. За это игрок получил второе предупреждение в данном поединке и был дисквалифицирован.
Я забыл о первой «жёлтой», поэтому удаление меня сильно расстроило.
Но важнее всего победа, а достичь этого в матче с такой сильной командой как «Ливерпуль» — мечта. Очень важный для меня момент.