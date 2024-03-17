Диалло прокомментировал своё удаление в матче с «Ливерпулем»

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вчера, 23:33

Нападающий «Манчестер Юнайтед» объяснил своё удаление в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Ливерпуля» (4:3).

Напомним, в этой игре футболист забил победный гол на 120+1-й минуте, после чего снял футболку во время празднования. За это игрок получил второе предупреждение в данном поединке и был дисквалифицирован.