В Камеруне дисквалифицировали 62 игрока за фальсификацию данных о возрасте

Камерунская федерация футбола дисквалифицировала 62 игрока за фальсификацию информации о возрасте.
Речь идёт о тех, кто выступает в чемпионате страны.
Сообщается, что в список вошёл и 17-летний Вильфрид Натан Дуала, который был самым молодым футболистом сборной Камеруна на прошедшем в начале этого года в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций.
Спасибо за игру!
Удачи в конкурсе!
Спасибо за игру!
Удачи в конкурсе!
Благодарю организаторов конкурса, приз пришёл в целости и сохранности.
Отличная футболка с логотипом Зенита. Спасибо большое!...
Благодарю организаторов конкурса, приз пришёл в целости и сохранности.
Отличная футболка с логотипом Зенита. Спасибо большое!...