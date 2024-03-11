В Камеруне дисквалифицировали 62 игрока за фальсификацию данных о возрасте

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сегодня, 19:20

Камерунская федерация футбола дисквалифицировала 62 игрока за фальсификацию информации о возрасте.

Речь идёт о тех, кто выступает в чемпионате страны.

Сообщается, что в список вошёл и 17-летний Вильфрид Натан Дуала, который был самым молодым футболистом сборной Камеруна на прошедшем в начале этого года в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций.