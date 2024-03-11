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В Камеруне дисквалифицировали 62 игрока за фальсификацию данных о возрасте

сегодня, 19:20

Камерунская федерация футбола дисквалифицировала 62 игрока за фальсификацию информации о возрасте.

Речь идёт о тех, кто выступает в чемпионате страны.

Сообщается, что в список вошёл и 17-летний Вильфрид Натан Дуала, который был самым молодым футболистом сборной Камеруна на прошедшем в начале этого года в Кот-д'Ивуаре Кубке Африканских Наций.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 19:41
Зачем им такие фальшивые игры!!!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 19:40
Добрый вечер!
Спасибо за игру!
Удачи в конкурсе!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:37
Добрый вечер!
Благодарю организаторов конкурса, приз пришёл в целости и сохранности.
Отличная футболка с логотипом Зенита. Спасибо большое!...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 19:32
Зачем они занижают возраст?
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