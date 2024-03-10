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Гомес намерен добиться отмены двухлетней дисквалификации

сегодня, 09:57

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес сообщил, что намерен добиться отмены дисквалификации.

Осенью 2023 года игрока отстранили от футбола на 2 года после положительного допинг-теста, который футболист сдал в ноябре 2022-го, выступая за «Севилью». Футболист объяснил, что тербуталин случайно попал в его организм после того, как он принял сироп от кашля для своего сына.

8 марта появилась информация, что апелляция Гомеса отклонена.

Всем привет. Как известно, апелляция была отклонена. Это очень болезненная новость, которая меня разочаровывает. Вместе с моей командой и юристами мы будем продолжать борьбу до последнего момента, чтобы я снова мог играть.

Спасибо за сообщения поддержки и любви. Здесь мы, несмотря на трудности, сильнее, чем когда-либо.

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Все комментарии
Doping_87
Doping_87
сегодня в 11:28
36 лет уже полузащитнику. Пора не о карьере футболиста думать, а о чём-то другом.
tj9usj9rdsa4
tj9usj9rdsa4
сегодня в 11:15
Сказал бы что дедушка на разделочной доске лекарства крошил, а он случайно на этой доске мясо приготовил и съел... Эту версию мы тоже уже слышали.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 10:01
Могут и отменить,они только нашим не отменяют!
Гость
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