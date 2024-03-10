Гомес намерен добиться отмены двухлетней дисквалификации

Полузащитник «Монцы» сообщил, что намерен добиться отмены дисквалификации.

Осенью 2023 года игрока отстранили от футбола на 2 года после положительного допинг-теста, который футболист сдал в ноябре 2022-го, выступая за «Севилью». Футболист объяснил, что тербуталин случайно попал в его организм после того, как он принял сироп от кашля для своего сына.

8 марта появилась информация, что апелляция Гомеса отклонена.

Всем привет. Как известно, апелляция была отклонена. Это очень болезненная новость, которая меня разочаровывает. Вместе с моей командой и юристами мы будем продолжать борьбу до последнего момента, чтобы я снова мог играть.

Спасибо за сообщения поддержки и любви. Здесь мы, несмотря на трудности, сильнее, чем когда-либо.