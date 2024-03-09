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С «Лестера» могут снять очки в следующем сезоне

сегодня, 00:22

С «Лестера» могут снять очки.

По информации источника, речь идёт о предполагаемом нарушении клубом правил АПЛ о прибыли и устойчивом развитии в сезоне 2022/23, по итогам которого команда вылетела в Чемпионшип.

Убытки клуба могли превысить 105 млн фунтов — максимально разрешённую сумму за три последних сезона. Отчёты за предыдущую кампанию будут обнародованы в этом месяце.

Официальное обвинение может быть предъявлено уже на следующей неделе. Однако вычет очков в этом сезоне «Лестеру» не грозит, санкцию могут применить в следующей кампании.

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Manaseryan
Manaseryan
сегодня в 00:49
Лестер попал в беду, жаль.
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