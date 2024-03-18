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Тен Хаг установил историческое достижение для тренеров «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:50
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед4 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульЗакончился в доп. время

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг стал единственным наставником в истории «манкунианцев», который сумел обыграть «Ливерпуль» дважды подряд в домашних матчах.

Голландец возглавляет «красных дьяволов» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В сезоне 2022/2023 Тен Хаг привёл «Манчестер Юнайтед» к победе в Кубке английской лиги.

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Все комментарии
shur
shur ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 17:10
...то все в один голос кричат, пора лысого заменить, а то начинают
восхвалять не весть, за что, какие статистические заслуги, уму непостижимо...!?!?
ОПС
ОПС
вчера в 12:09
Два матча за всю историю. Не такое то уж большое достижение. Да и если бы мы об этом не узнали, тоже бы ничего не изменилось.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 12:08
После таких фактов рушатся мифы о том, что раньше было лучше)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:40
А три раза подряд сможет? Скоро игра в АПЛ между ними)
112910415
112910415
вчера в 10:41
ежели фиксируют такие достижения, то Ливерпуль нереально крут !
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 10:24
Во как! Команда в Ж.пе а тут рекорды!
m9etf7etdsgc
m9etf7etdsgc
вчера в 09:52
Достижение так себе,великим его не назовёшь
Гость
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