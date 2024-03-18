Тен Хаг установил историческое достижение для тренеров «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 09:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» стал единственным наставником в истории «манкунианцев», который сумел обыграть «Ливерпуль» дважды подряд в домашних матчах.

Голландец возглавляет «красных дьяволов» с июля 2022 года. Его контракт рассчитан до июня 2025 года. В сезоне 2022/2023 Тен Хаг привёл «Манчестер Юнайтед» к победе в Кубке английской лиги.