Ишков: «В быту Ганчаренко постоянно помогает, на матчах он пихает всем»

Нападающий «Урала» Илья Ишков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.
В быту он постоянно помогает, подсказывает, разговаривает. На тренировках Ганчаренко бывает эмоционален. Его можно понять. Он может напихать, если мы где‑то не дорабатываем. Впечатления очень хорошие. Это тренер с высоким статусом, дает очень много опыта и развития.
На матчах он пихает всем. Это игра. Он так выражает эмоции, это нормально.
Сам нервничает и футболистов заставляет нервничать.
Тренер должен уметь контролировать свои эмоции и держать себя в руках.
Вот эта его несдержанность и нервозность и привела к тому, что Гончаренко от "ЦСКА" докатился до "Урала", с которым может скатиться в ФНЛ.
Сам нервничает и футболистов заставляет нервничать.
Тренер должен уметь контролировать свои эмоции и держать себя в руках.
Вот эта его несдержанность и нервозность и привела к тому, что Гончаренко от "ЦСКА" докатился до "Урала", с которым может скатиться в ФНЛ.