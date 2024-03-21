Ишков: «В быту Ганчаренко постоянно помогает, на матчах он пихает всем»

Нападающий «Урала» поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды .

В быту он постоянно помогает, подсказывает, разговаривает. На тренировках Ганчаренко бывает эмоционален. Его можно понять. Он может напихать, если мы где‑то не дорабатываем. Впечатления очень хорошие. Это тренер с высоким статусом, дает очень много опыта и развития.

На матчах он пихает всем. Это игра. Он так выражает эмоции, это нормально.