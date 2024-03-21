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Ишков: «В быту Ганчаренко постоянно помогает, на матчах он пихает всем»

вчера, 19:33

Нападающий «Урала» Илья Ишков поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Виктором Ганчаренко.

В быту он постоянно помогает, подсказывает, разговаривает. На тренировках Ганчаренко бывает эмоционален. Его можно понять. Он может напихать, если мы где‑то не дорабатываем. Впечатления очень хорошие. Это тренер с высоким статусом, дает очень много опыта и развития.

На матчах он пихает всем. Это игра. Он так выражает эмоции, это нормально.

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Все комментарии
a5ncfrkd37pv
a5ncfrkd37pv
вчера в 20:24
Это и есть задача тренера пихать и помогать...
Интерес
Интерес
вчера в 19:57
ПРофессия-"хороший парень".Но команде это не помогает.Невзирая на моё скептическое отношение к Гончаренко,я думал,что тут у него всё получится получше.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:56, ред.
Не думаю, что это нормально на матчах пихать всем.
Сам нервничает и футболистов заставляет нервничать.
Тренер должен уметь контролировать свои эмоции и держать себя в руках.
Вот эта его несдержанность и нервозность и привела к тому, что Гончаренко от "ЦСКА" докатился до "Урала", с которым может скатиться в ФНЛ.
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7s6v8rv4e8b8
вчера в 19:56
Витя прижился на Урале,его там зауважали
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:44
Ишков уважает Ганчаренко - это видно.
Гость
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