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Литвинов: «Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой»

вчера, 10:38

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что в команде ждут возвращение нападающего Квинси Промеса и не обсуждают слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой. И это правда. Все вопросы по поводу этой темы — скажу откровенно, устали мы уже от них (улыбается). Понимаем, что клуб делает всё, что может. Все стараются помочь Квинси, чтобы он быстрее вернулся. Мы не знаем никакой достоверной информации по поводу его ситуации, чтобы как-то обсуждать это. Все же узнают какие-то подробности, вычитывая это из СМИ. Игроки «Спартака» в этом смысле в том же положении, что и вы, и все болельщики. Поэтому не могу даже что-то определённое сказать о ситуации с Промесом, поскольку не знаю всех подробностей. Лично я даже не был свидетелем того, как его задержали в Эмиратах, поскольку улетел оттуда раньше всех из-за травмы. Так что толком не знаю, что там и как.

Мы не обсуждаем это (слухи об увольнении Абаскаля) внутри команды. Бились за результат, пытались добиться успеха. В СМИ пишут на этот счёт много чего, но мы не обращаем на это внимания. Почти все у нас не в первый год в «Спартаке» и понимают, какой ажиотаж вокруг клуба и команды. И что в такие моменты обсуждается больше не футбол, а то, что вокруг футбола. Поэтому даже сейчас, когда мы победили «Оренбург» и прошли дальше в Кубке, приходится отвечать на вопросы про ту же ситуацию с Промесом (улыбается).

Также Литвинов рассказал о своём самочувствии.

Если говорить о физическом состоянии, то пока тяжеловато приходится. Потому что нужен игровой тонус. И для этого мне надо пройти несколько этапов подготовки восстановления. Но сейчас как раз пауза на игры сборных — есть время подготовиться и восстановиться на 100%, чтобы играть каждый матч по 90 минут. А то пока в марте только выходил на замену во втором тайме. А хотелось бы выходить на поле с первых минут.

Первый круг чемпионата России я чувствовал себя не до конца хорошо. Травма эта длилась долго. Но недавно на сборах по итогам всех осмотров обсудили с врачами и тренером по физподготовке и решили, что надо взять паузу. Поэтому уехал со сборов раньше. Теперь могу сказать, что впервые за долгое время чувствую себя максимально хорошо, никаких проблем нет. Но теперь нужно набрать форму. И для этого очень кстати наступившая пауза в сезоне. Надеюсь, к возобновлению чемпионата последствия этой травмы окончательно будут преодолены.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 17:43
Литвинов: «Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой»

- Да ждите, кто вам запрещает! Но и вы играть в футбол не забывайте! А то что же получается: без Промеса игра не идёт - ждём - придёт после "отсидки" седой старичок, выдернет из бороды волосок, пошепчет, и игра у Спартака сразу попрёт? Такой большой. а в сказки верит. Самим надо вырывать победу, а не надеяться на чудо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:08
Читаешь такие вью - волос дыбом становится..
"Моя хата с краю", ничего не вижу и ничего не знаю...
Толстые, ягодицы футболиста и бицепсы, это ещё не "стальные яйца", не говоря уже о "человеческом стержне" !
Или "Деньги мочой не пахнут"!?
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:46
Что он несёт?
Неужели, Литвинов не понимает, что Промес подвёл команду?
Bolshoy
Bolshoy
вчера в 13:51
Мразь он !!! И покрывающие и сочувствующие ему- с головой не дружат, мягко говоря...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:01
А как же репутация клуба?
galem72
galem72
вчера в 12:50
Ну хорошо хоть не пример для подражания. ))
В такие моменты нужно не поддерживать виновного, а закрыть свой рот и держать мысли при себе. Интересно, если б промеса приговорили за износ, то литвин бы тоже его выгораживал?
Интерес
Интерес
вчера в 12:42
Промес сидит? Сидит,пусть и хоть на промежуточной киче.
Результатов(ожидаемых вами) у Абаскаля нет? НЕт.Поэтому,зная историю "Спартака",его отставку предполагать можно.
А что вы там читаете,или нет,улыбаетесь,или плачете-это вторично.
Я бы тоже хохотал во всё горло,получая такие деньги и не радуя никого(синоним фразы-"выполнил успешно свою работу)своей игрой и результатом.
ak77nmw4qnfx
ak77nmw4qnfx
вчера в 12:39
Все верно, хоть кто-то результат дать может.
lotsman
lotsman
вчера в 12:26, ред.
Квинси для Спартака головная боль. Дом у него в Нидерландах, в нидерландской тюрьме. Его там ждут.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 12:19
За последние три года мне дважды в социальных сетях предлагали такое в качестве подработки. Естественно дважды отправлял их в "черную дыру". Лучше зарабатывать честно и не портить жизнь подросткам. Они являются первыми объектами "нападения"

Даже если я потеряю свое состояние, я бы предпочел стать уборщиком, чем продавать наркотики за большие деньги. И не важно, ошибся спортсмен или бармен, все равно это плохо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:11
Вернётся уже дряхлым стариком по амнистии !
adekvat
adekvat
вчера в 12:11
Не дай бог никому не попасть в тот дом в который Квинси попадет.
a4gs4vdbd3gw
a4gs4vdbd3gw
вчера в 11:40
Отсидит положенный срок и вернется....
альсато
альсато
вчера в 11:31
шансы на возращение-0ль целых, хрен десятых!
drug01
drug01
вчера в 10:57
Ожидать можно долго! Главное чтобы всё же дождаться!!!
112910415
112910415
вчера в 10:46
пока не ясно, дождётесь ли ...
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:43
Квинси такой не один в мировом спорте.
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