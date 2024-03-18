Литвинов: «Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой»

Полузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, что в команде ждут возвращение нападающего Квинси Промеса и не обсуждают слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.

Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой. И это правда. Все вопросы по поводу этой темы — скажу откровенно, устали мы уже от них (улыбается). Понимаем, что клуб делает всё, что может. Все стараются помочь Квинси, чтобы он быстрее вернулся. Мы не знаем никакой достоверной информации по поводу его ситуации, чтобы как-то обсуждать это. Все же узнают какие-то подробности, вычитывая это из СМИ . Игроки «Спартака» в этом смысле в том же положении, что и вы, и все болельщики. Поэтому не могу даже что-то определённое сказать о ситуации с Промесом, поскольку не знаю всех подробностей. Лично я даже не был свидетелем того, как его задержали в Эмиратах, поскольку улетел оттуда раньше всех из-за травмы. Так что толком не знаю, что там и как.