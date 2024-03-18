Литвинов: «Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов рассказал, что в команде ждут возвращение нападающего Квинси Промеса и не обсуждают слухи об отставке главного тренера Гильермо Абаскаля.
Квинси для нас — один из лидеров команды. Мы ждём его домой. И это правда. Все вопросы по поводу этой темы — скажу откровенно, устали мы уже от них (улыбается). Понимаем, что клуб делает всё, что может. Все стараются помочь Квинси, чтобы он быстрее вернулся. Мы не знаем никакой достоверной информации по поводу его ситуации, чтобы как-то обсуждать это. Все же узнают какие-то подробности, вычитывая это из СМИ. Игроки «Спартака» в этом смысле в том же положении, что и вы, и все болельщики. Поэтому не могу даже что-то определённое сказать о ситуации с Промесом, поскольку не знаю всех подробностей. Лично я даже не был свидетелем того, как его задержали в Эмиратах, поскольку улетел оттуда раньше всех из-за травмы. Так что толком не знаю, что там и как.
Мы не обсуждаем это (слухи об увольнении Абаскаля) внутри команды. Бились за результат, пытались добиться успеха. В СМИ пишут на этот счёт много чего, но мы не обращаем на это внимания. Почти все у нас не в первый год в «Спартаке» и понимают, какой ажиотаж вокруг клуба и команды. И что в такие моменты обсуждается больше не футбол, а то, что вокруг футбола. Поэтому даже сейчас, когда мы победили «Оренбург» и прошли дальше в Кубке, приходится отвечать на вопросы про ту же ситуацию с Промесом (улыбается).
Также Литвинов рассказал о своём самочувствии.
Если говорить о физическом состоянии, то пока тяжеловато приходится. Потому что нужен игровой тонус. И для этого мне надо пройти несколько этапов подготовки восстановления. Но сейчас как раз пауза на игры сборных — есть время подготовиться и восстановиться на 100%, чтобы играть каждый матч по 90 минут. А то пока в марте только выходил на замену во втором тайме. А хотелось бы выходить на поле с первых минут.
Первый круг чемпионата России я чувствовал себя не до конца хорошо. Травма эта длилась долго. Но недавно на сборах по итогам всех осмотров обсудили с врачами и тренером по физподготовке и решили, что надо взять паузу. Поэтому уехал со сборов раньше. Теперь могу сказать, что впервые за долгое время чувствую себя максимально хорошо, никаких проблем нет. Но теперь нужно набрать форму. И для этого очень кстати наступившая пауза в сезоне. Надеюсь, к возобновлению чемпионата последствия этой травмы окончательно будут преодолены.
Результатов(ожидаемых вами) у Абаскаля нет? НЕт.Поэтому,зная историю "Спартака",его отставку предполагать можно.
А что вы там читаете,или нет,улыбаетесь,или плачете-это вторично.
Я бы тоже хохотал во всё горло,получая такие деньги и не радуя никого(синоним фразы-"выполнил успешно свою работу)своей игрой и результатом.
Результатов(ожидаемых вами) у Абаскаля нет? НЕт.Поэтому,зная историю "Спартака",его отставку предполагать можно.
А что вы там читаете,или нет,улыбаетесь,или плачете-это вторично.
Я бы тоже хохотал во всё горло,получая такие деньги и не радуя никого(синоним фразы-"выполнил успешно свою работу)своей игрой и результатом.
В такие моменты нужно не поддерживать виновного, а закрыть свой рот и держать мысли при себе. Интересно, если б промеса приговорили за износ, то литвин бы тоже его выгораживал?
В такие моменты нужно не поддерживать виновного, а закрыть свой рот и держать мысли при себе. Интересно, если б промеса приговорили за износ, то литвин бы тоже его выгораживал?