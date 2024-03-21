Семак: «Мы только возобновили чемпионат и такая пауза не на пользу команде»

Главный тренер «Зенита» недоволен большой паузой, которая образовалась в результате переноса 21-го тура РПЛ и матчей сборных.

Мы только возобновили чемпионат и такая пауза не на пользу команде. Тур перенесли на апрель, а там будет несколько непростых матчей через два дня на третий, это усложнит наш календарь.

Но игра с «Црвеной Звездой» — это прекрасная возможность для тех игроков, кто не всегда попадает в состав в чемпионате и Кубке, доказать свою конкурентоспособность. Кроме того, это международный матч. Очень рад за команду в том плане, что мы его сыграем. Играть такие встречи и для страны очень важно.