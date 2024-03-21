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Семак: «Мы только возобновили чемпионат и такая пауза не на пользу команде»

сегодня, 13:20

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак недоволен большой паузой, которая образовалась в результате переноса 21-го тура РПЛ и матчей сборных.

Мы только возобновили чемпионат и такая пауза не на пользу команде. Тур перенесли на апрель, а там будет несколько непростых матчей через два дня на третий, это усложнит наш календарь.

Но игра с «Црвеной Звездой» — это прекрасная возможность для тех игроков, кто не всегда попадает в состав в чемпионате и Кубке, доказать свою конкурентоспособность. Кроме того, это международный матч. Очень рад за команду в том плане, что мы его сыграем. Играть такие встречи и для страны очень важно.

Напомним, 23 марта «Зенит» сыграет с «Црвеной Звездой» в Белграде.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 14:04, ред.
Такая пауза расслабляет игру, это естественно. Но все в одинаковых условиях и расслабляться не надо. Игра с Цверной будет полезна для поддержки игрового тонуса.
112910415
112910415
сегодня в 13:43
плохо, но хорошо
как-то так
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:40
Все находятся в равных условиях и состоянии . А остальные вопросы уже к РФС .
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:38
Запросто можно было играть чемпионат и не выпендриваться со сборной.
nubom
nubom
сегодня в 13:31, ред.
Я думаю Сергей Богданыч имел ввиду: "Мы только возобновили паузу и такой чемпионат не на пользу команде"...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:25
У нас мало что делается с умом...
4gjkk35dnbrd
4gjkk35dnbrd
сегодня в 13:22
Зато календарь планируют на год вперёд
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