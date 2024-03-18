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Защитник сборной России Харин рассказал, что ожидает от предстоящих матчей

вчера, 10:49

Защитник «Ахмата» и сборной России Евгений Харин рассказал, что ожидает от предстоящих матчей национальной команды.

Это значит, что есть шанс проявить себя, показать себя и принести пользу команде. Матч с Камеруном дал мне заряд положительных эмоций, а также помог ощутить атмосферу полного стадиона, сборной. От предстоящих матчей сборной жду интенсивной игры, которая понравится болельщикам и нам.

Напомним, Харин сыграл 7 минут за сборную России. В текущем сезоне левый защитник, выступая за «Ахмат», провёл 20 игр, в которых отдал 2 голевых передачи и получил 6 жёлтых карточек.

21 марта сборная России сыграет со сборной Сербии, а 23 марта со сборной Парагвая.

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Все комментарии
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eqyhhpzty395
вчера в 14:10
Это даст нам посмотреть на ближайший резерв
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вчера в 10:55
7 минут поиграл и такие эмоции!!!! Молодец!
Гость
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