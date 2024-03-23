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Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесены

сегодня, 13:04

Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесены на резервные дни. В заявлении ФНЛ сообщается:

Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно.

Вся Футбольная Национальная Лига, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холл».

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Источник: 1fnl.ru Фото: ФНЛ
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