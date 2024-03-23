Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесены на резервные дни. В заявлении ФНЛ сообщается:

Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно.