Все матчи 24-го тура Первой лиги перенесены на резервные дни. В заявлении ФНЛ сообщается:
Уважаемые болельщики, в связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни. О новых датах будет сообщено дополнительно.
Вся Футбольная Национальная Лига, а также все футболисты, тренеры и сотрудники клубов ФНЛ выражают свои соболезнования и поддержку родным и близким пострадавших в ходе трагических событий в «Крокус Сити Холл».