РФС перенёс все матчи ближайшего тура в соревнованиях под своей эгидой

Бюро исполкома Российского футбольного союза приняло решение о переносе на резервные даты матчей ближайшего тура в соревнованиях, проводящихся под эгидой РФС . В сообщении на официальном сайте организации говорится:

Перенести проведение матчей всех спортивных соревнований по футболу (всех его спортивных дисциплин и разновидностей) под эгидой РФС , в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями, которые должны были быть проведены 23 и 24 марта 2024 года.

Это игры Женской Суперлиги, Первой лиги, Второй лиги, Суперлиги по футзалу, чемпионата России по футзалу среди женщин, высшей лиги по футзалу среди мужчин, всех соревнований РФФ и МРО.

Точные даты и время проведения матчей будут объявлены дополнительно.