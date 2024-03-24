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Агуэро хотел бы возобновить игровую карьеру

сегодня, 15:33

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро заявил о желании возобновить карьеру. С 2021 года футболист принимает участие только в выставочных матчах.

Два дня назад у меня было очередное обследование, и все прошло отлично. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США на другие товарищеские турниры. Там я посмотрю, как себя буду чувствовать, и продолжу заниматься.

У меня есть рвение и намерение вернуться в игру. Я не хочу тревожить людей. Сперва мне нужно выздороветь и провести несколько турниров, даже если это будет нагрузкой для сердца. Потом я приму решение. Желание есть всегда.

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Все комментарии
e3wkzudmwt85
e3wkzudmwt85
сегодня в 18:20
Сомнительно что уже будет играть в топ клубе, если только где то во вторых лигах.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:03
Пусть гном его возмет в любительскую лигу
h74y6m3tb2fr
h74y6m3tb2fr
сегодня в 17:02
Прогулял всё, на пропитание теперь не хватает.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:35
Думаю что если позволить здоровье, то можно и поиграть еще пару годков.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:30
Если здоровье позволит,почему бы и не поиграть.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:12
Если есть желание возобновить свою карьеру, то почему бы нет?
35 лет - это ещё нормальный возраст для современного футбола, было бы здоровье. Было бы очень интересно снова увидеть Агуэро в официальных турнирах. Это - настоящий мастер. Пусть у него всё получится.
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