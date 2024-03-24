Агуэро хотел бы возобновить игровую карьеру

Экс-нападающий сборной Аргентины заявил о желании возобновить карьеру. С 2021 года футболист принимает участие только в выставочных матчах.

Два дня назад у меня было очередное обследование, и все прошло отлично. Сейчас я еду в Мадрид, Мексику и США на другие товарищеские турниры. Там я посмотрю, как себя буду чувствовать, и продолжу заниматься.

У меня есть рвение и намерение вернуться в игру. Я не хочу тревожить людей. Сперва мне нужно выздороветь и провести несколько турниров, даже если это будет нагрузкой для сердца. Потом я приму решение. Желание есть всегда.