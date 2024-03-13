В Сербии футболист забил два подряд гола ударами с угловых

25-летний вингер сербского клуба «Чукарички» Лука Аджич забил два гола подряд прямыми ударами с угловых.
Это случилось в матче чемпионата Сербии против «Спартака» из Суботицы.
|Чукарички Станком2 : 2Спартак
|Матч завершен
25-летний вингер сербского клуба «Чукарички» Лука Аджич забил два гола подряд прямыми ударами с угловых.
Это случилось в матче чемпионата Сербии против «Спартака» из Суботицы.
А вратарь немного лопух конечно. Но это не отменяет заслуг игрока.
А вратарь немного лопух конечно. Но это не отменяет заслуг игрока.
дальнюю девятину, тоже два, в разных играх, за сборную Института и
за свой цех, играя в защите справо...Не было видео тогда, доказывать не чем...!
дальнюю девятину, тоже два, в разных играх, за сборную Института и
за свой цех, играя в защите справо...Не было видео тогда, доказывать не чем...!
Только зачем Спартаку ?
Только зачем Спартаку ?