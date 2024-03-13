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В Сербии футболист забил два подряд гола ударами с угловых

вчера, 09:15
Чукарички СтанкомЛоготип футбольный клуб Чукарички Станком (Белград)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Суботица)СпартакМатч завершен

25-летний вингер сербского клуба «Чукарички» Лука Аджич забил два гола подряд прямыми ударами с угловых.

Это случилось в матче чемпионата Сербии против «Спартака» из Суботицы.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 16:35
Даже на крупных планах видно, что командочка-то не больно дружная - психуют на вратаря...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 11:47
Красавец.
А вратарь немного лопух конечно. Но это не отменяет заслуг игрока.
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:24
Ну прямо Лобановский Валерий свет Васильевич))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:31
Ну ничего себе,какие красивые мячи влетели!!!
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
вчера в 10:20
В FIFA-19 многообещающим был! ))
lotsman
lotsman
вчера в 10:14
Красивый гол, когда забивают прямым с углового. Раньше такие голы называли - сухой лист, кажется.
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:02
...молодость напомнил, Я забивал шведой с правого угла (корнера) в
дальнюю девятину, тоже два, в разных играх, за сборную Института и
за свой цех, играя в защите справо...Не было видео тогда, доказывать не чем...!
Futurista
Futurista
вчера в 09:45
Почему Спартак из Суботицы?)...сегодня среда должен быть Спартак из Средичи...
qdm5x5s7azac
qdm5x5s7azac
вчера в 09:45
Вратарь скорее идиот что пропустил такие голы.
qgdsk9twcuzz
qgdsk9twcuzz
вчера в 09:42
У Спартака из Субботицы тяжёлое наследие Шурки Глагола, поэтому им даже с угловых пачками залетает
112910415
112910415
вчера в 09:34
Молодец, конечно !
Только зачем Спартаку ?
adekvat
adekvat
вчера в 09:22
Молодец, интересно раньше тоже забивал так.
Гость
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