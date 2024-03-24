Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Спартак» провёл экскурсию для подростка, который спас более 100 человек

сегодня, 13:57

«Спартак» пригласил Ислама Халилова на экскурсию по стадиону.

Халилов болеет за «красно-белых», он подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Мальчик помог эвакуировать из горящего здания более 100 человек. В сообщении московского клуба сказано:

Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака».

Гордимся такими болельщиками!

«Спартак» провёл экскурсию для подростка, который спас более 100 человек

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В МЛС игрок на 90+9-й минуте забил со своей половины поля победный мяч
17 марта Видео
В Сербии футболист забил два подряд гола ударами с угловых
13 марта Видео
В матче слепых футболистов игрок обвёл всю команду и забил гол
11 марта Видео
В чемпионате Индии игрок забил два мяча со штрафного за 3 минуты
19 февраля Видео
В Первой лиге Индии был забит уникальный мяч
19 февраля Видео
Станишич: «Я счастлив, но при этом чувствую некоторое сожаление»
11 февраля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 