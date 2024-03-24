«Спартак» провёл экскурсию для подростка, который спас более 100 человек

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сегодня, 13:57

«Спартак» пригласил Ислама Халилова на экскурсию по стадиону.

Халилов болеет за «красно-белых», он подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Мальчик помог эвакуировать из горящего здания более 100 человек. В сообщении московского клуба сказано: