«Спартак» провёл экскурсию для подростка, который спас более 100 человек

«Спартак» пригласил Ислама Халилова на экскурсию по стадиону.
Халилов болеет за «красно-белых», он подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», где 22 марта произошел теракт. Мальчик помог эвакуировать из горящего здания более 100 человек. В сообщении московского клуба сказано:
Мы пригласили Ислама, чтобы поблагодарить его за героизм. Провели ему и его друзьям экскурсию по стадиону, познакомили с командой, а также вручили в подарок именную футболку и абонемент на все домашние матчи «Спартака».
Гордимся такими болельщиками!