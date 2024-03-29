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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Россия запросила экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ

сегодня, 18:33

Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за налогового мошенничества. Голландец не заплатил налоги в размере 400 000 рублей.

Футболист надеется на экстрадицию в Россию, чтобы избежать тюремного заключения в Нидерландах. Обе страны запросили экстрадицию Промеса.

Ранее стали известны условия содержания нападающего «Спартака» в тюрьме в ОАЭ.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:14
Просто смех, если не сказать больше. Собрались в России, в пив.баре "Спартака", могучие умы и стали думать, как "отбрить" бедного Квинси от острога. И не придумали ничего лучшего, как сослаться на неуплату им налогов на смехотворную сумму, которую тот ежедневно носил в кармане своего макинтоша. Или возил в "бардачке" своего "Шевроле".
Я бы на месте этих могучих умов сослался на неуплату Квинси алиментов, и то выглядело бы правдоподобнее.
Теперь я в раздумьях, согласятся власти Эмиратов выдать России бывшего футболиста или нет. Что перевесит в их размышлениях, причастность его к наркотикам и телесным повреждениям братишке или неуплата астрономических налогов в далёкой РФ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:14
По Большому Сибирскому тракту,
Далеко-далеко за Байкал,
С двору от дому да в Акатуй-тюрьму
По этапу кандальный шагал...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:12
По мне так все предельно ясно.... Он типа нам самим нужен
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:11
Обломал немало веток, наломал немало дров.....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:04
Ну, раз паспорта раздают направо и налево любым бразильцам и старым голливудским и французским артистам, которые там высокие налоги не хотят платить, а улицы полны мигрантов, которые все якобы сдали минимум на знание языка, но по факту двух слов связать не могут, то разве не логично, что по просьбе нефтяной компании Кремль может отправить запрос на возвращение в страну иностранного преступника, осужденного по крайне тяжелой статье, по которой в России он присел бы на вдвое больший срок, чтобы он продолжил играть за футбольную команду этой нефтяной компании?
lotsman
lotsman
сегодня в 18:48
России ещё этого не хватало. Каких только собак не вешают на нашу страну, теперь вот только этого инцидента нам и не хватает. Если арабы его экстрадируют к нам, его здесь как встречать будут? С цветами и оркестром? Умом Россию не понять.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:44
Хотя здесь может альбом написать))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:40
Не понимаю зачем??? Пусть в Голландии сидит
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 18:35
Промес : Хочу туда, где меньше дадут.. 😀
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