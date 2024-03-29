Россия запросила экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ

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сегодня, 18:33

Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего «Спартака» из-за налогового мошенничества. Голландец не заплатил налоги в размере 400 000 рублей.

Футболист надеется на экстрадицию в Россию, чтобы избежать тюремного заключения в Нидерландах. Обе страны запросили экстрадицию Промеса.