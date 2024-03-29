Россия запросила экстрадицию Квинси Промеса из ОАЭ

Россия запросила экстрадицию из ОАЭ нападающего «Спартака» Квинси Промеса из-за налогового мошенничества. Голландец не заплатил налоги в размере 400 000 рублей.
Футболист надеется на экстрадицию в Россию, чтобы избежать тюремного заключения в Нидерландах. Обе страны запросили экстрадицию Промеса.
Ранее стали известны условия содержания нападающего «Спартака» в тюрьме в ОАЭ.
Я бы на месте этих могучих умов сослался на неуплату Квинси алиментов, и то выглядело бы правдоподобнее.
Теперь я в раздумьях, согласятся власти Эмиратов выдать России бывшего футболиста или нет. Что перевесит в их размышлениях, причастность его к наркотикам и телесным повреждениям братишке или неуплата астрономических налогов в далёкой РФ...
Я бы на месте этих могучих умов сослался на неуплату Квинси алиментов, и то выглядело бы правдоподобнее.
Теперь я в раздумьях, согласятся власти Эмиратов выдать России бывшего футболиста или нет. Что перевесит в их размышлениях, причастность его к наркотикам и телесным повреждениям братишке или неуплата астрономических налогов в далёкой РФ...
Далеко-далеко за Байкал,
С двору от дому да в Акатуй-тюрьму
По этапу кандальный шагал...
Далеко-далеко за Байкал,
С двору от дому да в Акатуй-тюрьму
По этапу кандальный шагал...