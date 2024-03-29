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Промеса побрили налысо в тюрьме. В камере Квинси находятся 20 заключённых

сегодня, 18:14

Стали известны условия содержания нападающего «Спартака» Квинси Промеса в одной из тюрем Аль-Авира.

По данным источника, футболист находится в камере, которая рассчитана на шесть человек, однако в помещении содержатся ещё от 10 до 20 заключённых, большинство из которых пакистанского, египетского или индийского происхождения, а также являются наркоманами. Они не знают, что находятся в камере с известным футболистом.

Промес спит на одной из трёх двухъярусных кроватей. Также Квинси побрили налысо. Если он решит отрастить волосы, то столкнётся с наказанием. Кроме того, в течение дня Промесу можно выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор или выйти на улицу, однако запрещено заниматься спортом. В камере футболиста шумно и холодно из-за кондиционеров.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 19:00, ред.
...когда Мамаев сидел , никто и не заметил, а вот, как не крути
у Спартака главного бомбардира посадили, и это факт, и это скажется на результативности клуба....!!!
112910415
112910415
сегодня в 18:58
не позавидуешь (
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:39
За татуировки спросят щас))
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 18:34, ред.
кто знает чему он научился в Спартаке за столько лет - вполне возможно через месяц вся камера будет петь Мурку и коня в соседние камеры по шнурочку засылать под чифирок
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:30
Я могу тут только поздравить Антошку. Сел бы на свои семь с половиной лет в Нидерландах, сидел бы с комфортом, не удивлюсь, если им там и дымить разрешают.

А тут сел у арабов, которые в принципе другие нации за людей мало считают, так ещё, судя по описанию, в клоповнике с самыми имигрантами. Не завидую ему, а вкатать там десять лет за любую ерунду спокойно могут, вот, российский инфоцыган известный там на десять лет присел и сидит, за то, что хвастался пачкой денег и её себе между пальцев ног засунул (это грубое оскорбление арабов оказалось).

Так вот, после десяти лет или сколько он там отсидит, его выдадут Нидерландам, и он ещё и там весь срок отсидит - ещё подозреваю, что с удовольствием после арабов.

Но, как видим, даже всей наделанной в Нидерландах дурости Антошке было мало, ну получил абсолютно то, что заслуживал давно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:25
Промеса побрили налысо в тюрьме. В камере Квинси находятся 20 заключённых.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:18
"а также являются наркоманами"

Тут он общий язык найдёт, пожалуй
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 18:15
20 зеков, ну значит точно скучать не будет ! 🤣🤣🤣
Гость
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