Промеса побрили налысо в тюрьме. В камере Квинси находятся 20 заключённых.

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сегодня, 18:14

Стали известны условия содержания нападающего «Спартака» в одной из тюрем Аль-Авира.

По данным источника, футболист находится в камере, которая рассчитана на шесть человек, однако в помещении содержатся ещё от 10 до 20 заключённых, большинство из которых пакистанского, египетского или индийского происхождения, а также являются наркоманами. Они не знают, что находятся в камере с известным футболистом.

Промес спит на одной из трёх двухъярусных кроватей. Также Квинси побрили налысо. Если он решит отрастить волосы, то столкнётся с наказанием. Кроме того, в течение дня Промесу можно выходить из камеры, чтобы посмотреть телевизор или выйти на улицу, однако запрещено заниматься спортом. В камере футболиста шумно и холодно из-за кондиционеров.