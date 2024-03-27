Роналду пришёл в ярость после поражения Португалии от Словении

Португалия проиграла Словении (0:2) в товарищеском матче.
После окончания встречи капитан португальцев Криштиану Роналду остался недоволен судейством. Нападающий активно жестикулировал, направляясь в подтрибунное помещение, а также высказывал своё недовольство судейскому корпусу и официальным лицам матча. Как сообщается, Криштиану был недоволен тем, что множество фолов против него в игре со Словенией не были зафиксированы.
Напомним, что это поражение стало для Португалии первым под руководством Роберто Мартинеса.
Португальский нарцисс любит только себя и если поедет на Евро, то опять будет требовать к себе повышенное внимание как прессы, так и тренерского состава, а на поле будет требовать, что бы вся команда играла на него.
Но вся проблема, что он уже не тянет и возможно кто-нибудь не выдержит и будет громкий скандал.
Помните как он требовал на ЧМ 2022 переписать гол Бруну на себя, якобы это он забил гол кончиками волос?
Разве такое забывается?
Думаю если устроить тайный опрос среди игроков и тренеров команды, то подавляющее большинство высказали мнение, что старичку не место в сборной, даже в роли запасного.
Одно его присутствие негативно влияет как на игру, так и на микроклимат в коллективе.
Но сейчас ни у кого духу не хватит это сказать в открытую.
Но может быть кто то ...
Португальский нарцисс любит только себя и если поедет на Евро, то опять будет требовать к себе повышенное внимание как прессы, так и тренерского состава, а на поле будет требовать, что бы вся команда играла на него.
Но вся проблема, что он уже не тянет и возможно кто-нибудь не выдержит и будет громкий скандал.
Помните как он требовал на ЧМ 2022 переписать гол Бруну на себя, якобы это он забил гол кончиками волос?
Разве такое забывается?
Думаю если устроить тайный опрос среди игроков и тренеров команды, то подавляющее большинство высказали мнение, что старичку не место в сборной, даже в роли запасного.
Одно его присутствие негативно влияет как на игру, так и на микроклимат в коллективе.
Но сейчас ни у кого духу не хватит это сказать в открытую.
Но может быть кто то ...