Роналду пришёл в ярость после поражения Португалии от Словении

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сегодня, 13:25

Португалия проиграла Словении (0:2) в товарищеском матче.

После окончания встречи капитан португальцев остался недоволен судейством. Нападающий активно жестикулировал, направляясь в подтрибунное помещение, а также высказывал своё недовольство судейскому корпусу и официальным лицам матча. Как сообщается, Криштиану был недоволен тем, что множество фолов против него в игре со Словенией не были зафиксированы.

Напомним, что это поражение стало для Португалии первым под руководством Роберто Мартинеса.