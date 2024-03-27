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Роналду пришёл в ярость после поражения Португалии от Словении

сегодня, 13:25
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения2 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Португалия проиграла Словении (0:2) в товарищеском матче.

После окончания встречи капитан португальцев Криштиану Роналду остался недоволен судейством. Нападающий активно жестикулировал, направляясь в подтрибунное помещение, а также высказывал своё недовольство судейскому корпусу и официальным лицам матча. Как сообщается, Криштиану был недоволен тем, что множество фолов против него в игре со Словенией не были зафиксированы.

Напомним, что это поражение стало для Португалии первым под руководством Роберто Мартинеса.

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Все комментарии
ax9zughyqyb8
ax9zughyqyb8
сегодня в 14:52
На фига вообще этого пенсионера в сборную вызвали....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 14:20
Ой ты цаца какая то ли ещё будет на Евро.
Португальский нарцисс любит только себя и если поедет на Евро, то опять будет требовать к себе повышенное внимание как прессы, так и тренерского состава, а на поле будет требовать, что бы вся команда играла на него.
Но вся проблема, что он уже не тянет и возможно кто-нибудь не выдержит и будет громкий скандал.
Помните как он требовал на ЧМ 2022 переписать гол Бруну на себя, якобы это он забил гол кончиками волос?
Разве такое забывается?
Думаю если устроить тайный опрос среди игроков и тренеров команды, то подавляющее большинство высказали мнение, что старичку не место в сборной, даже в роли запасного.
Одно его присутствие негативно влияет как на игру, так и на микроклимат в коллективе.
Но сейчас ни у кого духу не хватит это сказать в открытую.
Но может быть кто то ...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:10
Рон давит на Португалию может без него будет лучше?
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 14:06
Если Португалия хочет чего-то добиться на Евро, то Мартинесу стоит оставить Роналду вне заявки, но так как испанец довольно бесхребетный, то Криш поедет на турнир, более того будет играть в каждом матче, портить всем нервы и мешать играть в футбол.
km2ru9ba39aw
km2ru9ba39aw
сегодня в 13:59
Ещё бы так опозориться с Роналду в составе
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:52
Поведение истерички просто смешное. Других эмоций не вызывает
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:38
Из этих товарищеских матчей можно сделать выводы. Без Роналду в составе забили шведам 5 голов, а с ним ни одного не смогли забить словенцам. Тренеру в пору задуматься, что он тормозит атаку. Не может 39-летний игрок из любительской лиги быть в ТОП-сборной основным. Нужно посадить его на лавку, если хотят конкурировать на Евро иначе вылетят от первого же сильного соперника.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:30
Пенальти не поставил? А без них дайверу не забить...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:30
Если бы я был игроком Португалии, я бы в первую очередь негодовал от того, что им эвертонско-бельгийского физрука назначили)

Против Люксембургов, Лихтенштейнов и Исландий он Лев Толстой, а вот со Словенией сразу реальный уровень Физрукинеса проявился)
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:26, ред.
Бушевал, что ни одного пенальти не нарисовали)
Гость
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