«Зенит» проводит свой худший сезон при Семаке

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сегодня, 20:24

На данный момент «Зенит» проводит свой худший сезон при .

41 очко после 21-го тура — худший показатель питерского клуба с момента назначения Семака в сезоне 2018/19.

2018/19 — 44 очка

2019/20 — 47 очков

2020/21 — 42 очка

2021/22 — 45 очков

2022/23 — 51 очко

2023/24 — 41 очко

В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этой стадии сезона при в сезоне 2017/18 (38).