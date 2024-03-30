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«Зенит» проводит свой худший сезон при Семаке

сегодня, 20:24

На данный момент «Зенит» проводит свой худший сезон при Сергее Семаке.

41 очко после 21-го тура — худший показатель питерского клуба с момента назначения Семака в сезоне 2018/19.

2018/19 — 44 очка
2019/20 — 47 очков
2020/21 — 42 очка
2021/22 — 45 очков
2022/23 — 51 очко
2023/24 — 41 очко

В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне 2017/18 (38).

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ v5c25q9ay3ke (раскрыть)
сегодня в 20:47, ред.
Уже шестой год берут.....не выходит...
Либо руки не совсем голые...либо Зенит неберущийся....
lotsman
lotsman
сегодня в 20:47
Ужас. Подарили гол противнику, так сами забивайте. А они кота за хвост тянули, вместо того чтобы играть на победу.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:43
Потому что топовых бразильцев недостаточно. В общем суть тактики моего кумира Серёжи Манекена можно описать как если в клубе достаточно топ бразил, они разберутся и выиграют чемпионство без него. Если же недостаточно, он, к сожалению, вмешивается с мувами типа финишера Дриусси ставить в центр поля и тогда у команды начинаются проблемы)
v5c25q9ay3ke
v5c25q9ay3ke
сегодня в 20:27
Такой Зенит можно брать голыми руками...
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