«Зенит» проводит свой худший сезон при Семаке

На данный момент «Зенит» проводит свой худший сезон при Сергее Семаке.
41 очко после 21-го тура — худший показатель питерского клуба с момента назначения Семака в сезоне 2018/19.
2018/19 — 44 очка
2019/20 — 47 очков
2020/21 — 42 очка
2021/22 — 45 очков
2022/23 — 51 очко
2023/24 — 41 очко
В последний раз «Зенит» набирал меньше очков на этой стадии сезона при Роберто Манчини в сезоне 2017/18 (38).
Либо руки не совсем голые...либо Зенит неберущийся....
Либо руки не совсем голые...либо Зенит неберущийся....