«Ливерпуль» – короли камбэков. Стартовый гол в АПЛ больше не гарантирует успех

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вчера, 21:26

Уникальный сезон в английском футболе.

Такого не было никогда в истории

Четыре года назад «Норвич» не сумел набрать ни одного очка в 27 матчах, пропуская первым. Представьте чувства болельщиков, которые стабильно посещали гостевые матчи команды. Каждый раз, когда любимцы пропускали на выезде первыми, фанаты наверняка знали, что не будет даже ничьей. Но в этом сезоне, уже без «Норвича» в АПЛ , побили исторический рекорд.

В среднем команды набирают 0.72 очка из трех возможных, начиная с пропущенного мяча. Даже одиннадцать лет назад, когда был аномальный по камбэкам сезон, набирали значительно меньше. Хотя впереди ещё десятки поединков и много туров, осталось всего 11 побед с камбэками, чтобы повторить рекорд того сезона, 59 волевых успехов в прощальном сезоне сэра Алекса Фергюсона, мастера таких побед.

В этом сезоне королями камбэков становятся лидеры АПЛ . Многострадальный «Ливерпуль» спас 23 пункта, которые мог потерять, если бы уступил после пропущенного гола, а «Манчестер Сити» отыгрался суммарно на 21 очко. Клопп и Гвардиола вряд ли повторят волевой рекордный показатель «Ньюкасла» сэра Бобби Робсона, который набрал 34 очка в день с отыгрышами. Но лидеры АПЛ легко могут попасть в историческую десятку по наибольшему количеству очков в день камбэков за сезон.

Из этой истории выпадает «Арсенал», ведь Артета увидел набор всего восьми волевых пунктов. Вот только камбэки априори значат, что команда начала с ошибки. «Канониры» существенно отличаются по дебютам матчей от конкурентов, у них 22 матча из 28 со стартовыми голами.

Камбэкам помогает открытый футбол

Понятно, что без размена ударами и открытого футбола невозможно создать даже самый банальный камбэк – ничью со счетом 1:1. В этом сезоне средняя результативность АПЛ подскочила до 3.24 гола за матч. Самый большой показатель в истории высшего дивизиона, а не только в новую эру – 3.34. Проще говоря, идут на рекорд за время существования именно АПЛ . Тяжело зафиксировать корреляцию, ведь идет первый такой сезон, но важно упомянуть, что арбитры теперь добавляют 11 минут и 42 секунды в среднем против 6 минут и 54 секунд.

Голы в дополнительное время пришли из-за невероятной усталости? Концентрация падает, ошибок становится больше, а это значит новые камбэки. Статистика подтверждает логичную догадку. В прошлом сезоне после 75-й минуты забивали по 0.57 голов за игру, а сейчас 0.76, существенный скачок. И хотя повторения результативного пятидесятых годов невозможно, тогда просто была большая разница в классе между соперниками, в АПЛ самый результативный сезон в истории турнира.

Стилистика игры влияет сильнее, чем пять дополнительных минут. Прессинг тоже как важный фактор, возвращений владения мячом у чужих ворот стало на 37 % больше. Самое забавное, что атакующий футбол выбирают даже те, кто может поплатиться вылетом и потерей денег. Волна острой игры и размена ударами стала модной. Впрочем, есть и явный минус. Возросшая результативность говорит, что снова растет разрыв в классе между аутсайдерами и лидерами. Бедные рискуют, поскольку не видят другого выбора. В глухой обороне шансов ещё меньше.

Клопп – признанный король камбэков

Когда рассуждают о кандидатах на замену Юргену, то приходят к Хаби Алонсо. Его «Байер» спасается после невероятных приключений, как в поединках против «Карабаха» с Лунёвым в воротах. Хотя «Ливерпуль» лишь раз стал чемпионом АПЛ , многократно становились участником финальной четверки и стабильно выступали в Лиге чемпионов, за исключением этого сезона, поскольку умеют дать сдачи. Важно давать сдачи, только такой тип общения понимают самые наглые соперники, коих в футболе много.

С начала сезона 2019/20 у «красных» 96 пунктов после отставания по ходу матчей. Это значительно больше, чем у «Тоттенхэма» и МЮ . Как видите, характеристика не указывает на лидера с запасом, «Манчестер Сити» значительно ниже в этом списке. Но волевые качества доказывают, что Клопп выжимал максимум. Причем «Ливерпуль» давно верит в невероятные развязки. Ещё до начала исследуемого периода отыгрались против «Барселоны» в Лиге чемпионов, когда в них верил только главный тренер и самые безумные и оптимистичные фанаты клуба.

«Ливерпуль» в этом сезоне набрал 40 % очков после голов, забитых после 75-й минуты. Понятно, что чаще всего таким образом огорчали аутсайдеров и середняков, но на них тоже тратили силы, ведь команда перестроила полузащиту, ищет новые подходы в атаке и переживает эпидемию травм. «Арсенал» так часто первым не пропускает, хотя для чемпионских раундов это может быть минусом Артеты. «Канониров» шокирует пропущенный мяч. «Ливерпуль» привык, что Клопп вносит коррективы по ходу матча, и чаще всего ходы работают.

Хотя понятно, что везение и психологию никто не отменял. Существует «эффект Матвея», названный в честь библейского персонажа. Это феномен неравномерного распределения преимуществ. Проще говоря, богатому всегда проще стать ещё богаче, чем бедному переломить тенденцию к неудачам. Чем чаще «Ливерпуль» забивает ответные мячи и спасается – тем вероятнее, что тенденция сохранится, поскольку у них вырабатывается привычка не паниковать в таких ситуациях. И наоборот, чем меньше волевых побед – тем потом хуже.