«Зенит» сохранил лидерство, «Байер» ближе к титулу. Итоги тура РПЛ и топ-5

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сегодня, 00:54

В РПЛ лидером является «Зенит» (41 очко). На втором месте идёт «Краснодар» (40 баллов). Третью строчку занимает «Динамо» (38 пунктов). Топ-4 замыкает ЦСКА (33 очка). В зоне стыковых матчей располагаются «Урал» и «Оренбург» (по 20 баллов). На 15-й позиции «Балтика» (17 пунктов), замыкает таблицу «Сочи» (14 очков).

В АПЛ таблицу возглавляет «Ливерпуль». На второй строчке находится «Арсенал». Третью позицию занимает «Манчестер Сити» (67, 65 и 64 очка соответственно). Также в топ-4 идёт «Астон Вилла» (59 баллов). В нижней части располагаются «Лутон Таун» (22 очка), «Бернли» (18 баллов) и «Шеффилд Юнайтед» (15 пунктов).

В Ла Лиге на первой строчке «Реал» (75 очков). «Барселона» — вторая (67 баллов). Третье место занимает «Жирона» (65 пунктов). Замыкает топ-4 «Атлетико» (58 очков). В зоне вылета пребывают «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» (25, 14 и 13 баллов соответственно).

В Серии А ближе к чемпионству становится «Интер». Вторым расположился «Милан». На третьей позиции находится «Ювентус» (79, 65 и 59 очков соответственно). Четвёрку замыкает «Болонья» (57 баллов). В нижней части таблицы — «Эмполи» (25 пунктов), «Сассуоло» (24 очка) и «Салернитана» (14 баллов).

В Бундеслиге на первом месте «Байер» (73 очка). На второй позиции идёт «Бавария» (60 баллов). На третьей строчке расположился «Штутгарт» (57 пунктов). Топ-4 замыкает дортмундская «Боруссия» (53 пункта). В зоне стыковых матчей находится «Майнц» (20 очков). Замыкают таблицу «Кёльн» и «Дармштадт» (19 и 14 баллов соответственно).

В Лиге 1 первое место удерживает «Пари Сен-Жермен». Вторым идёт «Брест». На третьей строчке находится «Монако» (62, 50 и 49 очков соответственно). Топ-4 замыкает «Лилль» (46 баллов). В зоне вылета расположились «Лорьян» (26 очков), «Мец» (23 балла) и «Клермон» (20 пунктов).