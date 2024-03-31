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«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром»

сегодня, 21:42
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (1:1).

На 10-й минуте автогол Тимура Сулейманова вывел гостей вперёд. На 81-й москвичи отыгрались — забитым мячом отметился Максим Глушенков.

«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России, имея в активе 33 очка. «Краснодар» находится на 2-й позиции с 40 баллами.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 22:12
По существу, счет по делу. А по факту ничья никого не устроила. Разве что Зенит.
kinderpingui
kinderpingui ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 22:04
ниче, я в целом по двум таймам сужу
TheBoLt
TheBoLt ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:00
Скомканный тур. Только Ростов в эти выходные радует меня
pomor45
pomor45
сегодня в 22:00
ЛОКО выиграл матч, забив два гола, но один зачем-то в свои ворота из-за чего недосчитался двух очков.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 22:00
Ты пишешь что в пятницу Динамо могли занять первую строчку - не осмелились....
А Ростов типа не при чём? Ростов очень грамотно разложил схему игры Динамо на молекулы
Kosmos58
Kosmos58 ответ kinderpingui (раскрыть)
сегодня в 21:59
А ни чё, что на 8-й добавленной Краснодар мог выиграть?!.
pomor45
pomor45 ответ KTS616 (раскрыть)
сегодня в 21:58
Автогол тоже на совести судьи. Явный подыгрыш Локомотиву.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 21:57
Смотрю я на турнирную таблицу и вижу, что чемпионство зависит от Ростова
Ростов отобрал очки у всех команд из первой четвёрки
TheBoLt
TheBoLt ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:57
Ой. да после игр сборных всегда так. Южноамериканцы летят по 40 часов в одну сторону
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 21:56
Краснодар жёстко отскочил )))) локо знатно быков повозил, но всего лишь ничья)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 21:56
Двоякое ощущение после игры.
Во-первых, опять Локо украли два очка у Быков и себе взяли одно. Ну что за люди?)) Первый гол я бы записывал на Сперцяна. Он закручивал мяч и бил с рикошетом от земли. Была бы там нога железнодорожника или не была - мяч закручивался в створ с рикошетом от земли, тот же гол. Вратарь ожидал мяч снизу, а мяч и так и так бы отскочил под перекладину. Сперцян на тренировках и не такое выдает.

После гола Быков, Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером. Локо атаковали, он ничего толком не смогли сделать до перерыва.

После перерыва Быки забрали инициативу, изредка давая хозяевам побежать в контратаку. Была даже десятиминутка во втором тайме, когда Локо не могли выйти с мячом за центр поля.

Другая сторона ощущений. Видна работа Мусаева. Заиграли фланги так, как не играли при Ивиче. Были забегания, было видно, как зарождаются старые добрые кружева на флангах в атаке. Любопытно также видеть 3-4-3, без фланговых защитников, но там травмы.

Я бы назначал лучшим игроком матча или Лантратова, который хорошо работал во втором тайме, ЛИБО Сперцяна, который и забил(по сути он же крутил в ворота), и второй вколотил, но там офсайд, причем не его офсайд
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 21:56
Неопределённость повышает интерес к следующим турам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:53, ред.
У Зенита видать монополия...на лидерство...
В пятницу Динамо могли занять первую строчку - не осмелились....
Сегодня Краснодар мог вернуться на вершину (даже игроки Локо помогали с голами коль краснодарцы скромничают) - и всё равно не вышло...
Семак уж и не знает что придумать чтоб его обогнали......но...карма...видать...
Чемпионить ему ещё лет 5...))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:50
Удивительный тур, лидеры теряют очки, изобилуют ничейки.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:48
Порожняковый тур какой то....
Ни одна команда из 6-ти лидирующих не набрала более одного очка...
nubom
nubom
сегодня в 21:48
Побольше бы таких матчей...
Интерес
Интерес
сегодня в 21:46
Как я и предполагал-ничья...к всеобщему удовлетворению конкурентов.
KTS616
KTS616
сегодня в 21:45
Судья отобрал победу у Краснодара
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