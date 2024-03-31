«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром»

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (1:1).
На 10-й минуте автогол Тимура Сулейманова вывел гостей вперёд. На 81-й москвичи отыгрались — забитым мячом отметился Максим Глушенков.
«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России, имея в активе 33 очка. «Краснодар» находится на 2-й позиции с 40 баллами.
Во-первых, опять Локо украли два очка у Быков и себе взяли одно. Ну что за люди?)) Первый гол я бы записывал на Сперцяна. Он закручивал мяч и бил с рикошетом от земли. Была бы там нога железнодорожника или не была - мяч закручивался в створ с рикошетом от земли, тот же гол. Вратарь ожидал мяч снизу, а мяч и так и так бы отскочил под перекладину. Сперцян на тренировках и не такое выдает.
После гола Быков, Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером. Локо атаковали, он ничего толком не смогли сделать до перерыва.
После перерыва Быки забрали инициативу, изредка давая хозяевам побежать в контратаку. Была даже десятиминутка во втором тайме, когда Локо не могли выйти с мячом за центр поля.
Другая сторона ощущений. Видна работа Мусаева. Заиграли фланги так, как не играли при Ивиче. Были забегания, было видно, как зарождаются старые добрые кружева на флангах в атаке. Любопытно также видеть 3-4-3, без фланговых защитников, но там травмы.
Я бы назначал лучшим игроком матча или Лантратова, который хорошо работал во втором тайме, ЛИБО Сперцяна, который и забил(по сути он же крутил в ворота), и второй вколотил, но там офсайд, причем не его офсайд
Во-первых, опять Локо украли два очка у Быков и себе взяли одно. Ну что за люди?)) Первый гол я бы записывал на Сперцяна. Он закручивал мяч и бил с рикошетом от земли. Была бы там нога железнодорожника или не была - мяч закручивался в створ с рикошетом от земли, тот же гол. Вратарь ожидал мяч снизу, а мяч и так и так бы отскочил под перекладину. Сперцян на тренировках и не такое выдает.
После гола Быков, Краснодар отдал инициативу и играл вторым номером. Локо атаковали, он ничего толком не смогли сделать до перерыва.
После перерыва Быки забрали инициативу, изредка давая хозяевам побежать в контратаку. Была даже десятиминутка во втором тайме, когда Локо не могли выйти с мячом за центр поля.
Другая сторона ощущений. Видна работа Мусаева. Заиграли фланги так, как не играли при Ивиче. Были забегания, было видно, как зарождаются старые добрые кружева на флангах в атаке. Любопытно также видеть 3-4-3, без фланговых защитников, но там травмы.
Я бы назначал лучшим игроком матча или Лантратова, который хорошо работал во втором тайме, ЛИБО Сперцяна, который и забил(по сути он же крутил в ворота), и второй вколотил, но там офсайд, причем не его офсайд