«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром»

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сегодня, 21:42

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 22-го тура РПЛ (1:1).

На 10-й минуте автогол Тимура Сулейманова вывел гостей вперёд. На 81-й москвичи отыгрались — забитым мячом отметился Максим Глушенков.

«Локомотив» занимает 5-е место в чемпионате России, имея в активе 33 очка. «Краснодар» находится на 2-й позиции с 40 баллами.