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«Реал» выиграл у «Атлетика»

сегодня, 23:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Атлетиком» в матче 30-го тура Ла Лиги (2:0).

Дубль в игре оформил Родриго Силва, забив на 8-й и 73-й минуте.

Мадридский клуб занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 75 очков. Команда из Бильбао находится на 4-й строчке с 56 баллами.

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Источник: soccer.ru
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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:52, ред.
Когда начинаешь критиковать Родриго за игру справа, Вини помогает и удаляется, его ставят налево, и он напоминает, что он прирождённый левый форвард (и играл всегда слева). Контроль мяча у него просто потрясающий, мяч как будто прилипает к носку. И два практически сольных гола (пасы Браима и Джуда были очень своевременны, но не решающими, хотя Джуд ещё и увёл игрока в первом голе, т.е. в обоих голах принял активное участие).

А это ещё судья опять лажанулся и дал офсайд, когда Родриго сбивали, а мяч на самом деле посылал игрок "Бильбао", мог бы ещё пенальти заработать.

А так снова легчайшая игра, наивно было надеяться, что атлеты смогут на Бернабеу что-то противопоставить, тем более, Нико Уильямс, как и игру с "Барселоной", пропускал. Каталонцы и жиронцы могли бы заранее не мечтать на пресс-конференции (как Чави стал после победы над "Лас-Пальмасом") о какой-то интриге, потому что ПО ИГРЕ "Реал" сейчас на голову сильнейший клуб Ла Лиги, поэтому какая в такой ситуации может быть интрига, просто непонятно. Пусть отдыхают.

Основной вопрос сейчас - серьезна ли травма Феде, потому что, хотя Камавинга может его подстраховать, но видеть игру с МС без Феде не хочется.

И поздравляю Милитао с выходом на замену. Конечно, вряд ли он выйдет против МС и вряд ли это нужно, но это всё равно долгожданное событие.
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