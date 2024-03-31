«Реал» выиграл у «Атлетика»

«Реал» одержал победу над «Атлетиком» в матче 30-го тура Ла Лиги (2:0).
Дубль в игре оформил Родриго Силва, забив на 8-й и 73-й минуте.
Мадридский клуб занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 75 очков. Команда из Бильбао находится на 4-й строчке с 56 баллами.
А это ещё судья опять лажанулся и дал офсайд, когда Родриго сбивали, а мяч на самом деле посылал игрок "Бильбао", мог бы ещё пенальти заработать.
А так снова легчайшая игра, наивно было надеяться, что атлеты смогут на Бернабеу что-то противопоставить, тем более, Нико Уильямс, как и игру с "Барселоной", пропускал. Каталонцы и жиронцы могли бы заранее не мечтать на пресс-конференции (как Чави стал после победы над "Лас-Пальмасом") о какой-то интриге, потому что ПО ИГРЕ "Реал" сейчас на голову сильнейший клуб Ла Лиги, поэтому какая в такой ситуации может быть интрига, просто непонятно. Пусть отдыхают.
Основной вопрос сейчас - серьезна ли травма Феде, потому что, хотя Камавинга может его подстраховать, но видеть игру с МС без Феде не хочется.
И поздравляю Милитао с выходом на замену. Конечно, вряд ли он выйдет против МС и вряд ли это нужно, но это всё равно долгожданное событие.
А это ещё судья опять лажанулся и дал офсайд, когда Родриго сбивали, а мяч на самом деле посылал игрок "Бильбао", мог бы ещё пенальти заработать.
А так снова легчайшая игра, наивно было надеяться, что атлеты смогут на Бернабеу что-то противопоставить, тем более, Нико Уильямс, как и игру с "Барселоной", пропускал. Каталонцы и жиронцы могли бы заранее не мечтать на пресс-конференции (как Чави стал после победы над "Лас-Пальмасом") о какой-то интриге, потому что ПО ИГРЕ "Реал" сейчас на голову сильнейший клуб Ла Лиги, поэтому какая в такой ситуации может быть интрига, просто непонятно. Пусть отдыхают.
Основной вопрос сейчас - серьезна ли травма Феде, потому что, хотя Камавинга может его подстраховать, но видеть игру с МС без Феде не хочется.
И поздравляю Милитао с выходом на замену. Конечно, вряд ли он выйдет против МС и вряд ли это нужно, но это всё равно долгожданное событие.