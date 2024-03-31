«Реал» выиграл у «Атлетика»

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сегодня, 23:51

«Реал» одержал победу над «Атлетиком» в матче 30-го тура Ла Лиги (2:0).

Дубль в игре оформил Родриго Силва, забив на 8-й и 73-й минуте.

Мадридский клуб занимает первое место в чемпионате Испании, имея в активе 75 очков. Команда из Бильбао находится на 4-й строчке с 56 баллами.