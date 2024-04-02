«Оренбург» опередил «Барселону». Итоги КП за март

1712053449

сегодня, 13:24

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Оренбурга» Mekail. Второе место занял поклонник «Барселоны» УЕСКА. На третьем месте расположился Scorp689, поддерживающий нижегородский футбол.

Итоги КП за март Пользователь Выигрыш 1. Mekail 7975 2. УЕСКА 7151 3. Scorp689 6980 4. A.S.A 5682 5. Anisovich 2696 6. КЭТиК 1792 7. Варвар7 742 8.* MishaB 0 9.* Chinari 0 10.* Ironigor 0

* — за счёт доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147, как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является MishaB. Второе место занимает КЭТиК. А на третьей строчке расположился Свeтозар.