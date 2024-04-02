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«Оренбург» опередил «Барселону». Итоги КП за март

сегодня, 13:24

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за март.

Победителем по итогам минувшего месяца стал болельщик «Оренбурга» Mekail. Второе место занял поклонник «Барселоны» УЕСКА. На третьем месте расположился Scorp689, поддерживающий нижегородский футбол.

Итоги КП за март
Пользователь Выигрыш
1. Логотип Оренбург Mekail 7975
2. Логотип Барселона УЕСКА 7151
3. Логотип Волга Scorp689 6980
4. Логотип Арсенал A.S.A 5682
5. Anisovich 2696
6. Логотип Краснодар КЭТиК 1792
7. Логотип Спартак Варвар7 742
8.* Логотип Зенит MishaB 0
9.* Логотип Оренбург Chinari 0
10.* Логотип ЦСКА Ironigor 0

* — за счёт доп. показателей.

Ещё одним призёром главного конкурса стал пользователь sova147, как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге самых успешных прогнозистов года.

Лидером является MishaB. Второе место занимает КЭТиК. А на третьей строчке расположился Свeтозар.

Возврат инвестиций
Пользователь ROI
1. Логотип Зенит MishaB 302
2. Логотип Краснодар КЭТиК 125
3. Логотип Оренбург Свeтозар 113
4. Логотип Оренбург Mekail 68
5. Логотип Оренбург Вoлхв 39
6. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 37
7. Вита15 34
8. Логотип Спартак Варвар7 23
9. sova147 21
10. Логотип Спартак
LOpp
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Источник: soccer.ru
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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:33
Поздравляю тройку ребят с победой.
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